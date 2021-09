Tukaj preverite 4 varčevalne nasvete!

Upravljanje z osebnimi financami nikakor ni mačji kašelj, saj moramo biti pozorni na mnoge faktorje. S tem namenom smo pripravili 4 zanimive nasvete, ki vam olajšajo upravljanje s financami, poleg tega pa vam lahko prihranijo tudi kar nekaj denarja.

1. Ne nakupujte impulzivno! Saj veste, kako je, ko v trgovini ali na spletu opazimo mikaven izdelek in si ga neizmerno zaželimo. Takrat skoraj ne razmišljamo, prevzamejo nas čustva in nakup želimo opraviti v hipu – z majhnim ozirom na ceno. A pomembno je, da se v takšnih trenutkih ustavimo in ne nakupujemo impulzivno. To posebej velja za izdelke, ki presegajo vrednost 20 % našega mesečnega prihodka. Ob takšnih odločitvah vedno počakajte nekaj dni (praviloma 7) in v tem času dobro razmislite in opravite raziskavo, s katero poskusite poiskati cenejšo različico izdelka. Predvsem pa je pomembno, da se vprašate, ali ta izdelek res potrebujete.

icon-expand mBills FOTO: Arhiv ponudnika

2. Vedno beležite svoje izdatke Samonadzor je pri upravljanju osebnih financ odločilnega pomena. Ključno je, da določite svoj mesečni proračun, še bolj pomembno pa je, da ostanete v okviru le-tega. Ravno zato je pomembno, da točno veste, koliko v določenem mescu zaslužite, in koliko v istem mesecu zapravite. Pri nakupovanju oz. zapravljanju lahko upoštevate še naslednji nasvet: če si v trgovini ogledujete določene izdelke, je vedno priporočljivo, da že v prodajalni preverite, ali so enaki izdelki na voljo na spletu. V kolikor najdete enake izdelke po nižji ceni, prodajalca vprašajte, ali vam ceno lahko izenači ali celo zmanjša. Mogoče pa vam uspe! Ker je ne glede na vse odhodke težko beležiti, si lahko pri tem pomagamo s pametnimi denarnicami. Ena izmed takšnih je mBills , ki ponuja analitiko transakcij. Vsa plačila so razvrščena v posamezne kategorije (npr. trgovina z živili, stanovanjski stroški, avtomobil …), glede na namen nakupa. Tako točno vidite, za kaj ste porabili denar, mBills pa omogoča tudi, da si ob vsakem plačilu zapišete opombe. Pa veste, kako lahko dodatno “omejite zapravljanje”? Mobilna denarnica mBills vam omogoča, da za svojo kartico mBills Mastercard® kjerkoli in kadarkoli nastavite limite. Najbolje pa je, da lahko vsakič pred uporabo kartice na spletu ali bankomatu limit enostavno ponastavite na želeno vrednost. Hitro in preprosto.

icon-expand mBills FOTO: Arhiv ponudnika

3. Zmanjšajte nepotrebne stroške in koristite popuste Življenjski stroški samo rastejo in nikakor ni videti, da bi se rast upočasnila. Zato je ključno, da zmanjšate nepotrebne stroške – še posebej v trgovini. Pričnete lahko s preprostimi stvarmi, kot je to, da ne kupujete plastenk, plastičnih vrečk in plastičnih kozarčkov. Cene izdelkov pa lahko vsaj za nekaj časa “zaklenete”, če nakupujete trajno znižane izdelke. Nekateri trgovci namreč na police postavljajo trajno znižane izdelke, ki imajo enake cene tudi do pol leta! Tako se izognete inflaciji, poleg tega pa lahko uporabljate še kartice zvestobe, saj tako nekatere izdelke dobite tudi do 50 % ceneje in ste deležni tudi drugih ugodnosti. Kartice zvestobe lahko dodate tudi v mBills. Prihranite pa lahko tudi pri finančnih storitvah. Z mBills prihranite že samo pri plačevanju položnic, saj vam ni treba plačati provizije, položnico pa plačate v trenutku, saj le slikate QR kodo. Prav tako pa lahko brez provizije tudi nakazujete denar. Tako lahko denar brezplačno vrnete prijatelju ali otroku nakažete žepnino. Popolnoma brez provizij.

icon-expand mBills FOTO: Arhiv ponudnika