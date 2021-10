Tukaj preverite 4 varčevalne nasvete!

Saj veste, kako je, ko v trgovini ali na spletu opazimo mikaven izdelek in si ga neizmerno zaželimo. Takrat skoraj ne razmišljamo, prevzamejo nas čustva in nakup želimo opraviti v hipu – z majhnim ozirom na ceno. A pomembno je, da se v takšnih trenutkih ustavimo in ne nakupujemo impulzivno. To posebej velja za izdelke, ki presegajo vrednost 20 % našega mesečnega prihodka. Ob takšnih odločitvah vedno počakajte nekaj dni (praviloma 7) in v tem času dobro razmislite in opravite raziskavo, s katero poskusite poiskati cenejšo različico izdelka. Predvsem pa je pomembno, da se vprašate, ali ta izdelek res potrebujete.