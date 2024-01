Marjan Čretnik iz Letuša, eden tistih, ki selitvi odločno nasprotujejo, pregleduje seznam, na katerem je tudi njegova hiša. "Tukaj sem od leta 53. To sem delal celo življenje, zato da bom na starost preživel," pripoveduje. In nadaljuje: "Jaz sem rekel, do zdaj nisem imel nič od občine, vse, kar smo naredili, od ceste, elektrike pač od A do Ž smo mogli s svojim denarjem delati, da smo naredili, pa tudi zdaj ničesar ne rabim od njih, samo naj me pri miru pustijo."

V občini Braslovče je za selitev predvidenih 137 hiš, praktično celotno naselje Letuš. "Vsak ima seveda svoje mišljenje in svoje mnenje, imamo ljudi, ki si želijo seliti, in ljudi, ki se ne želimo seliti, v našem naselju so mnenja deljena, osebno jaz si ne želim seliti, kajti ne vidimo nobene logike, nobenega smisla, kajti če bi preselili nas, potem se lahko seli polovico Slovenije," pravi Bojan Arčan.

Ne gre zgolj za hiše, ki so bile v poplavah uničene, na seznamu so domovi, ki ležijo na poplavno ali plazovno ogroženih območjih, poudarjajo na službi za obnovo.

"Tu konkretno ni bilo tako hudo, stanovanjski del ni bil poplavljen, samo kletni prostori," pripoveduje Karl Prislan, domačin Rečice ob Savinji. Svoj dom, v katerem živi že 60 let, bi zapustil s težkim srcem. "Sem pa bil presenečen, ko so klicali, to pa priznam. Zelo da so prišli do takih zaključkov. Ne vem, kakšen interes je to, da bi to izselili, zaradi vode ne bi bilo treba, mislim, da se uredit brez izselitve," razmišlja, zakaj se je njegov dom znašel na seznamu.

Na njem je kar 41 hiš Rečice ob Savinji. Številka, ki je presenetila tudi županjo Majdo Potočnik. "Še v petek smo govorili na sestanku z ministrstvom za naravne vire in prostor, da jih je 33," je dejala.