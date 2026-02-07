Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Tukaj smo, ker je vredno verjeti.

Ljubljana, 07. 02. 2026 00.15 pred 9 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
sportniki V06 za PR

V športu se zmage merijo v sekundah, metrih ali točkah. A največje med njimi pogosto niso zapisane v rezultatih. Merijo se v energiji navijačev, v srcih, ki bijejo z vsakim startom, in v upanju, ki nas povezuje. To upanje je jedro letošnje olimpijske kampanje OTP banke, ki kot glavni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije že več kot 30 let stoji ob strani slovenskim olimpijkam in olimpijcem.

S kampanjo želimo poudariti, da verjeti ne pomeni le čakati na medalje in zmagovalne odre. Verjeti pomeni biti del poti – od začetka, ko je možnosti veliko in se zgodbe šele ustvarjajo. Verjamemo, da je to čas, ko podpora šteje največ. Če verjamemo, se lahko zgodijo dobre stvari. In takrat športnik nikoli ne štarta sam. Za njim stojimo mi in vsa Slovenija.

Glavni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije

V OTP banki tudi letos s ponosom podpiramo slovensko olimpijsko reprezentanco in njeno poslanstvo ter tako skupaj širimo navdih, krepimo vztrajnost in povezujemo generacije. Kot glavni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije že več kot 30 let aktivno sodelujemo tudi pri olimpijskih aktivacijah, ki v februarju po celotni državi širijo športni duh in olimpijske vrednote.

Iz navijaškega kotička na športno progo

Prve tri februarske vikende bodo pod okrilje Olimpijskega komiteja Slovenije potekali priljubljeni olimpijski festivali – v Kranjski Gori, na Kopah in na Pokljuki. Otroci in mladi po srcu se bodo na njih lahko preizkusili v pestri paleti zimskih športov: od veleslaloma in biatlona do skokov, curlinga, deskanja in teka na smučeh.

OTP banka pripravlja tudi poseben izziv Ježkov olimpijski skok, kjer se bodo otroci pomerili v zabavnem izzivu in prejeli simpatične nagrade.

Športno veselje prenašamo zaposlenim in njihovim otrokom

Ker je olimpijsko veselje najlepše, ko ga delimo, v OTP banki za naše športnike navijamo tudi v pisarnah z našim olimpijsko razpoloženim Ježkom. K širjenju veselja smo z olimpijskim likovnim natečajem vključili tudi otroke in vnuke naših zaposlenih.

Skupaj kot eno. Ker je vredno verjeti

V OTP banki z dogoletno podporo slovenskim olimpijcem in olimpijkam in z letošnjo kampanjo znova potrjujemo, kako močna je energija, ko stopimo skupaj. Ne le na olimpijskih prizoriščih, temveč v vsakdanjem življenju, v delovnih okoljih, med mladimi in njihovimi družinami.


Tukaj smo, ker je vredno verjeti.

 

Naročnik oglasne vsebine je OTP banka.

olimpijske igre kampanja OTP banka
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534