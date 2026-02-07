Tukaj smo, ker je vredno verjeti.

S kampanjo želimo poudariti, da verjeti ne pomeni le čakati na medalje in zmagovalne odre. Verjeti pomeni biti del poti – od začetka, ko je možnosti veliko in se zgodbe šele ustvarjajo. Verjamemo, da je to čas, ko podpora šteje največ. Če verjamemo, se lahko zgodijo dobre stvari. In takrat športnik nikoli ne štarta sam. Za njim stojimo mi in vsa Slovenija.

V OTP banki tudi letos s ponosom podpiramo slovensko olimpijsko reprezentanco in njeno poslanstvo ter tako skupaj širimo navdih, krepimo vztrajnost in povezujemo generacije. Kot glavni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije že več kot 30 let aktivno sodelujemo tudi pri olimpijskih aktivacijah, ki v februarju po celotni državi širijo športni duh in olimpijske vrednote.

Iz navijaškega kotička na športno progo

Prve tri februarske vikende bodo pod okrilje Olimpijskega komiteja Slovenije potekali priljubljeni olimpijski festivali – v Kranjski Gori, na Kopah in na Pokljuki. Otroci in mladi po srcu se bodo na njih lahko preizkusili v pestri paleti zimskih športov: od veleslaloma in biatlona do skokov, curlinga, deskanja in teka na smučeh.

OTP banka pripravlja tudi poseben izziv Ježkov olimpijski skok, kjer se bodo otroci pomerili v zabavnem izzivu in prejeli simpatične nagrade.