'Tukaj so stali fantje in dekleta, ki so nam sporočali: glasujte za neodvisno domovino'

V spomin na ta dan so se nekdanji akterji v osamosvojitvenih procesih danes sešli v tamkajšnjem parku Manevrske strukture narodne zaščite. Poleg Peterleta sta se slovesnosti udeležila tudi nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel in nekdanji notranji minister Igor Bavčar , ki je zbrane tudi nagovoril.

V govoru je povzel dogodke izpred slabih treh desetletij in izpostavil, da je bil začetek 90. let prelomen tudi v smislu razkola in travm nacije. Demos namreč v ospredje ni postavljal politične pripadnosti, pač pa pomen lastne državnosti kot odgovora na izzive časa.

Vprašanji naše suverenosti in varnosti pa po njegovih besedah danes postajata spet aktualni. EU in zavezništvo Nato sta namreč na veliki preizkušnji. Ponovno odpirajo vsa vprašanja, za katera se je zdelo, da so že presežena. "Zgodovina prejšnjega stoletja se vrača na velika vrata," je ponazoril.

Z odhodom Velike Britanije iz EU se evropska konstrukcija maje."Ocenjujem, da so procesi, ki so nastali, nepovratni in bodo temeljito spremenili podobo, ki smo je bili vajeni 30 let, podobo Evrope, v katero smo tudi mi vstopili, prvič kot svoboden narod," je pojasnil.

Na drugi strani pa svetovni spopadi že dolgo niso več spopadi klasičnih armad. Po oceni Bavčarja bodo narodi, ki bodo znali slediti razvoju znanosti in tehnologije, gotovo uspešneje prebrodili obdobje, ki je pred nami. "Osnove za dober razvoj so tu,"je poudaril.