Turčija last minute počitnice znižane do 40 %

Poletje je pred vrati in spodobi se, da dopustniško sezono otvorite v velikem slogu: z nepozabnimi all inclusive počitnicam v Turčiji, ki si jih junija lahko zagotovite tudi do 40 % ugodneje!

Počitnikarji se običajno delimo v dve glavni skupini: na tiste, ki se na dopust odpravijo z namenom, da si odpočijejo in je zato njihov fokus usmerjen v poležavanje na plaži ter ob bazenu, in one, ki morske užitke kombinirajo z raziskovanjem okolice izbrane destinacije. V Turčiji na svoj račun pridejo oboji! Ta mogočna država, ki povezuje Evropo ter Azijo se namreč lahko pohvali tako z bogato zgodovino ter kulturno dediščino, kot tudi z izjemnimi obmorskimi počitniškimi resorti z najboljšo all inclusive ponudbo daleč naokoli!

Ne verjamete? Prepričajte se sami!

Zakaj so počitnice v Turčiji letos tako 'IN'? Slovenci že nekaj let radi dopustujemo v Turčiji, za kar obstaja kar nekaj tehtnih razlogov. Eden pomembnejših je vsekakor njena bližina. Polet do priljubljenih letovišč v turški rivier traja le dobri dve uri, k temu je treba prišteti še transfer do izbranega letovišča, a vseeno gre za pot, ki jo zlahka prenesejo tudi najmlajši, zato ne čudi, da so počitnice v Turčiji TOP izbira za popoln družinski dopust!

All inclusive v Turčiji poskrbi tako za zabavo kot tudi za sprostitev Zaradi enkratne geografske lege so poletja na obalah Turčije vroča in dolga, Turki pa izjemno prijazni ter ustrežljivi gostitelji, ki znajo odlično poskrbeti za svoje goste. Turška letovišča namreč slovijo po svoji edinstveni all inclusive in ultra all inclusive ponudbi, ki resnično vključujeta vse: od neomejenih količin hrane in pijače skozi ves dan, do brezplačnih ležalnikov, senčnikov, kopalnih brisač in interneta. Številni hoteli se ponašajo z velikimi vodnimi parki, ki so kot nalašč za sproščanje adrenalina tako mladih, kot mladih po srcu, zaradi velikosti pa se v istih kompleksih brez težav najdejo tudi intimni kotički za ljubitelje miru in tišine. Na počitnicah v Turčiji vam je vsak dan na voljo tudi bogat paket aktivnosti za vse generacije. Praktično vsa turška letovišča imajo mini klub, ki poskrbi za animacijo malčkov. Večji hoteli aktivnosti za otroke razdelijo celo po starostnih skupinah, tako da malčki ob koncu dneva velikokrat sploh nočejo v hotelsko sobo, kaj šele domov. Odrasli lahko medtem poležavanje ob bazenu ali na plaži z najljubšo osvežilno pijačo v roki odlično kombinirate z jogo, zumbo ter vodno in klasično aerobiko za katere poskrbijo animatorji, pomerite se lahko v raznih igrah z žogo ali pa se predate sproščanju v bogati hotelski spa ponudbi - še posebej v tradicionalni turški kopeli hamam.

Na nepozabne počitnice v Turčiji že za 559 EUR / osebo! Izkoristite posebno junijsko akcijsko ponudbo na Počitnice.si in si privoščite nepozabne all inclusive počitnice v hotelu 4* v Turčiji, s vključenim poletom iz Ljubljane ali Graza, že od 559 EUR / osebo! Izbirate lahko med več kot 250 vrhunskimi hoteli na obali turške riviere, v katerih lahko junija počitnikujete tudi do 40 % ugodneje!

Počitnice v Turčiji: popolna kombinacija aktivnega dopusta in poležavanja na plaži Kljub pestri zgodovini velja sodobna Turčija za zelo varno počitniško destinacijo, zato vam ni treba skrbeti, da bi morali celotne počitnice preživeti v izbranem resortu. Počitnice v Turčiji lahko izkoristite tudi za raziskovanje okolice letovišča in dovolite, da vas prevzame prostrana dežela nasprotij, ki navdušuje s sožitjem sodobnega življenja in bogate, več tisoč let dolge zgodovine. Podajte se na raziskovanje najstarejšega turističnega mesta na turški rivieri Alanya, si privoščite sproščujočo plovbo po morju in obiščite jamo Damlataš ali se povzpnite na alanyski grad z žičnico. Nič manj zanimiv ne bo niti obisk mesta Antalya, ki velja za biser turškega primorja, ali pa veličasten večerni obisk mesta Side, kjer boste po vodenem obisku lokalne zlatarne in vožnji z ladjico lahko samostojno odkrivali prelepe uličice in antične ostanke mondenega antičnega mesta.

Izjemno zanimiv bo tudi sprehod po promenadi v letovišču Kemer, ki je iz ribiške vasice zraslo v priljubljeno turistično središče s kristalno čistim morjem in bogato all inclusive hotelsko ponudbo, v letovišču Belek, kjer se nahajajo cenovno nekoliko dražji luksuzni all inclusive hoteli, pa so vam na voljo tudi številna golf igrišča. Privoščite si plovbi po reki Manavgat do znamenitih manavgatskih slapov, če pa imate raje pesek, boste zagotovo izbrali Jeep Safari in se z odprtimi jeepi podali na adrenalinsko vožnjo po razgibanem pogorju Taurus. Prav posebna dogodivščina pa bo vsekakor obisk 'bombažne palače' Pamukkale, belih apnenčastih teras, po katerih se pretaka domnevno zdravilna kristalno čista voda iz penečih izvirov. Voda v belih kapnikih, koritih in kotanjah različnih oblik ustvarja pravljično svetlikajočo se modro barvo, ki je prava paša za oči. Obiščite antično mesto Hierapolis na vrhu vzpetine, kjer naj bi bil vrelec mladosti in se okopajte v Kleopatrinem bazenu, v katerem so se nekoč kopali Rimljani.

Zveni kot popoln dopust, kajne?