Turčija - najboljši all inclusive za vaš denar

Še niste rezervirali počitnic? Nič hudega! Dežela all inclusive ponudbe je popolna izbira tudi v poznih poletnih ter toplih jesenskih dneh. Zato Türkiye'ye hogeldiniz', dobrodošli v Turčiji!

Turčija postaja vse privlačnejša počitniška destinacija slovenskih turistov: po eni strani zaradi bogate zgodovine in edinstvene mešanice kultur, še bolj pa zaradi cenovno dostopnega luksuza, po katerem slovijo njena počitniška letovišča. Večina hotelov ponuja all inclusive ali celo ultra all inclusive storitev, torej povsem neomejene količine brezplačne hrane, pijače in zabave na številnih toboganih, brez težav pa najdete tudi bolj mirne, intimnejše kotičke za zaslužen počitek in sprostitev. Na oddih v priljubljena turška letovišča Alanya, Side, Belek in Kemer lahko s Počitnice.si pod okriljem zanesljivih avstrijskih organizatorjev potovanj poletite vsako nedeljo do 2.10. iz Ljubljane na letališče Antalya za 7 ali 14 dni. Poleg tega so vam vsak dan na voljo leti iz Dunaja, dvakrat tedensko pa tudi iz Graza.

Počitnice na prekrasnih obalah turške riviere lahko organizirate sami, a izkušnje kažejo, da se bolj splačajo agencijski all inclusive paketi, saj so na voljo po izjemno dostopnih cenah, prihranite pa tudi na času in živcih. Dovolite si vsaj med dopustom dati možgane na off in prepustite organizacijo počitnic izkušenim strokovnjakom neodvisne spletne potovalne agencije Počitnice.si, ki imajo na enem mestu zbrane najugodnejše ponudbe vseh organizatorjev potovanj v širši regiji. Akcijske ponudbe za nedeljske odhode iz Ljubljane Preglejte ponudbe v iskalniku ali pošljite e-mail na info@pocitnice.si z željenim terminom in letališčem odhoda, številom oseb in pričakovano kvaliteto hotela. V le nekaj urah boste prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe za nepozaben oddih. V ceno paketov so vključeni letalski prevoz, prevoz od letališča do hotela in nazaj, namestitev v hotelu in all inclusive ponudba v kakovostnih hotelih z vodnimi parki ter bogatim animacijskim programom. Poudariti velja, da so cene aranžmajev fiksne – ko plačate akontacijo, ni naknadnih doplačil za gorivo.

Za morebitna dodatna vprašanja ali ponudbe so vam svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številnik 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova v Ljubljani ter Kranju. Katera turška letovišča so najbolj priljubljena med slovenskimi turisti? Ena najbolj priljubljenih destinacij med slovenskimi turisti je že vrsto let živahna Alanya, saj se hotelski kompleski nahajajo v bližini samega mesta z dolgo in pestro zgodovino. Med sprehodom skozi ulice boste naleteli na številne cerkve, medrese, hane, turška kopališča (hamam) in muzeje. Zlasti zanimiv in privlačen je Muzej sredozemskih civilizacij ter rdeča trdnjava s strelnimi linami na veliki pečini in staro mestno obzidje.

Iz letališča v Antalyi boste za pot do hotela porabili najmanj časa, če se odločite počitnikovati v okolici obalnega letovišča Side, saj bo vožnja trajala vsega slabo uro. Vzdolž obale mondenega mesta je nanizana kopica odličnih all inclusive hotelov s pestrim dnevnim ter večernim animacijskim programom. Zabavo in sproščanje bo idealno uravnotežilo raziskovanje zgodovinskih ruševin ali izlet do slapov Manavgat. V letovišču Belek in njegovi okolici se nahajajo cenovno dražji in bolj luksuzni hoteli, morje je tu bolj mirno, poleg klasične all inclusive ponudbe z vodnimi parki pa so tu na voljo tudi številna golf igrišča. Dolge peščene plaže, ki jih krasijo evkaliptusova drevesa, so popolna kulisa za romantične večerne sprehode v dvoje, prava paša za oči pa so tudi arhitekturno dovršeni hoteli, ki so primerni tako za ljubitelje poležavanja na plažah kot tiste bolj aktivne dopustnike. Nasproti letališča v Antalyi se nahaja še eno izjemno priljubljeno turško letovišče: mesto Kemer. Gre za enega najbolj zelenih predelov turške riviere, ki ponuja nekaj več intime in miru. Nekoč ribiška vasica, danes pa priljubljeno turistično središče s kristalno čistim morjem in bogato hotelsko ponudbo, je tudi odlična izhodiščna točka za izlete po pokrajini.

