Turčija, Tunizija in Egipt tudi do 40 % ceneje – a samo do 31.12.

Decembra se radi spominjamo vsega, kar smo doživeli v letu, ki se poslavlja, obenem pa je to tudi pravi čas za snovanje načrtov, idej in želja za prihodnost. Večina je pri tem osredotočena zlasti na karierne cilje in poslovne rezultate, pozabljamo pa na načrtovanje počitka, ki je ključna sestavina vsakega uspeha.

Da bo leto 2025 čim bolj produktivno, uspešno in izjemno v vseh pogledih, si zato že danes rezervirajte počitnice za prihajajoče poletje in poskrbite za prvo racionalno potezo v novem letu. Na Počitnice.si so namreč pripravili bogat nabor 'first minute' počitniških paketov, tako da si lahko izjemne all inclusive počitnice v Turčiji, Tuniziji in Egiptu zagotovite tudi do 40 % ceneje!

Hitro preverite vročo ponudbo na Počitnice.si ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si. Že v nekaj urah vam bodo izkušeni svetovalci pripravili nabor najboljših ponudb glede na vaše kriterije in vas nato vodili skozi celoten postopek rezervacije. A to še ni vse: ob rezervaciji lahko plačate le 40 % celotnega zneska, preostalo pa si razdelite na poljubno število obrokov, ki jih poravnate do 21 dni pred načrtovanim letovanjem.

Za več informacij lahko kontaktirate Počitnice.si na 01/280 30 00, prav tako pa se lahko od ponedeljka do sobote oglasite v njihovih fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.