Turčija za 1. maj in poletje do -30%!

Rezervirajte svoj prvomajski ali poletni oddih še danes in izkusite turško gostoljublje ter najboljšo all inclusive ponudbo v top hotelih turške rivirere po izjemnih cenah – do 30 % ugodneje!

icon-expand Turčija FOTO: Shutterstock

Glede na vse hujši tempo življenja ne čudi, da si želimo počitnic, katerih glavni značilnosti sta počitek in sprostitev brez razmišljanja o tem, kaj bomo jedli, kje najti ugodne in okusne koktajle ter kam se odpraviti, če se nam zahoče zabave. Prav zaradi tega so turška letovišča v zadnjih letih vse bolj priljubljena: Turčija je namreč znana kot kraljica all inclusive ponudbe z luksuzno storitvijo po izjemno dostopnih cenah. Turčija: prvovrstni all inclusive luksuz po izjemno dostopni ceni! Z nekaj malega pravočasnega načrtovanja si lahko sedaj all inclusive počitnice v Turčiji zagotovite še ugodneje! Pri spletni turistični agenciji Počitnice.si so namreč pripravili posebne popuste na 'first minute' rezervacije, tako da si lahko prvomajski ali poletni oddih na turški rivieri v top hotelih z all inclusive ponudbo zagotovite tudi do 30 % ugodneje!

Toda, pozor! Ta izjemna ponudba velja samo do 31. 1. 2023 , zato še danes preglejte ponudbo počitnic v Turčiji na Počitnice.si ali pa na elektronski naslov info@pocitnice.si pošljite svoje želje glede odhodnega letališča, tipa in oblike namestitve ter števila potnikov in že v nekaj urah boste na e-mail prejeli najboljše 'first minute' ponudbe za nepozaben oddih v izbranem letovišču na turški rivieri! Izkušeni svetovalci na Počitnice.si so vam za vse nasvete in pomoč pri iskanju najboljših ter najugodnejših ponudb na voljo tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko osebno obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Na popoln all inclusive oddih v priljubljena turška letovišča Antalya, Side, Belek, Kemer in Alanya lahko s Počitnice.si od aprila do novembra 2023 dvakrat tedensko poletite z direktnim letom iz Ljubljane na letališče v Antalyi, večkrat tedensko so možni tudi poleti iz Graza, z dunajskega letališča pa lahko proti Turčiji poletite celo vsak dan! V ceno paketa je vključen letalski prevoz, prevoz od letališča do hotela in nazaj ter namestitev v izbranem hotelu v Turčiji z all inclusive ponudbo.

1. maj – vrhunski hoteli po smešno nizki ceni z odhodom iz Dunaja Turčija seveda ni edina destinacija, ki ima v svoji ponudbi all inclusive storitev, zagotovo pa boste težko kjer koli na svetu našli tako širok nabor storitev, kot ga ponujajo turški hoteli. In kar je najbolje: turški all inclusive je prijazen do denarnice, kar pomeni, da je dostopen tako rekoč vsem – še posebej, če izkoristite ekskluzivne 'first minute' popuste! Vsi hoteli v ponudbi agencije Počitnice.si ponujajo all inclusive ali celo ultra all inclusive storitev, kar pomeni, da boste imeli ves čas dostopno hrano in pijačo ter ostale ugodnosti, kakor so brezplačni ležalniki, senčniki, kopalne brisače, internet, vstop na tobogane in bazene, dnevne animacije in športe (joga, zumba, vodna in klasična aerobika, vodne igre, odbojka na mivki, balinanje, tenis, košarka nogomet ...) ter večerno zabavo. Praktično vsa turška letovišča imajo mini klub, ki poskrbi za animacijo malčkov. Večji hoteli aktivnosti za otroke razdelijo celo po starostnih skupinah, tako da najmlajši ob koncu dneva velikokrat sploh nočejo v hotelsko sobo, kaj šele domov.

Vse našteto si lahko z rezervacijo do 31. 1. zagotovite po posebnih 'first minute' cenah, s popusti do -30 %! Še posebej ugodne so ponudbe prvomajskih počitnic z odhodom z Dunaja v hotelih 5*, saj gre kljub poletnim temperaturam in toplemu morju uradno še za obdobje predsezone, zato so tudi vrhunski hoteli cenovno dostopni tako rekoč vsakomur. Tako lahko brezskrbno uživate ob in v hotelskih bazenih, se kopate v prijetno toplem morju in zabavate v vodnih parkih, ki za 1. maj že obratujejo v polnem zagonu. Privoščite si torej prvomajski oddih v Turčiji po smešni ceni! Poiščite najugodnejše ponudbe TUKAJ, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite na telefonsko številko 01 280 30 00 – izkušeni svetovalci na Počitnice.si vam bodo z veseljem pomagali pravi turški all inclusive oddih po vašem okusu! Katere hotele za poletje 2023 priporočajo naši potniki ? Poletje na obalah Turčije traja od zgodnje pomladi do pozne jeseni, Turki pa so izjemno prijazni ter ustrežljivi gostitelji, ki znajo odlično poskrbeti za svoje goste. Tako ne čudi, da tudi Slovenci izjemno radi počitnikujemo na turški rivieri. Izjemna paketna ponudba letovanj v Turčiji na Počitnice.si obsega več kot 300 hotelov od 3* do 5* vseh cenovnih razredov, kar pomeni, da lahko resnično vsakdo najde počitnice za svoj žep in okus. V letu 2022 so bile slovenske družine še posebej zadovoljne v hotelih verige EFTALIA v letovišču Alanya. Gre za sklop hotelov, Eftalia Ocean 5*, Eftalia Marin 5* ter Eftalia Aqua Resort 5*, ki so povezani med seboj in si delijo tobogane vodnega parka Eftalia Aqua Resort.

Za tiste, ki uživate v turškem mestnem utripu, bo kot nalašč hotel The Lumos Deluxe Hotel Resort & Spa 5*, ki se nahaja v bližini mesta Alanya in se lahko pohvali z izjemno kvalitetno all inclusive storitvijo. Tukaj boste dobili popoln vpogled v preplet Orienta in Evrope in pestro zgodovino mesta Alanya. Med sprehodom skozi ulice boste naleteli na številne cerkve, medrese, hane, turška kopališča (hamam) in muzeje. Zlasti zanimiv in privlačen je Muzej sredozemskih civilizacij ter rdeča trdnjava s strelnimi linami na veliki pečini in staro mestno obzidje.

Z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo storitve sta naše potnike prepričala hotela Ditalya Palm Garden 5* ob prodnato-peščeni in Palmeras Beach 5* ob v celoti peščeni plaži. Oba se nahajata v priljubljenem letovišču Alanya in slovita po izjemni all inclusive ponudbi za vse generacije. Glede na to, da sta bila med Slovenci v letu 2022 izjemno priljubljena, boste zagotovo popolna izbira tudi v 2023! Privoščite si popolno all inclusive prvomajsko in poletno razvajanje v slogu Sulejmana Veličastnega! Rezervirajte počitnice v Turčiji do 31. 1. 2023 in si zagotovite izjemne popuste do -30 %!

