"Ture brez cenzure": McDonald's za radovedneže na široko odprl vrata kuhinj

Potrošnike vse bolj zanima, iz česa in kako so pripravljeni priljubljeni izdelki.

V minulih dneh so imeli ljubitelji restavracij McDonald's, pa tudi skeptiki, edinstveno priložnost pokukati v zakulisje ene najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na svetu. Na dogodkih 'Ture brez cenzure', ki so potekali v Ljubljani in Mariboru, so se obiskovalci na lastne oči prepričali, kako nastajajo priljubljeni burgerji in druge jedi, ter se prepričali o svežini sestavin in visokih standardih priprave hrane.

Pobuda je del kampanje 'Kaj je notri, šteje', s katero želi McDonald's potrošnikom predstaviti, kako pri njih skrbijo za svežino, kakovost in varnost hrane v ponudbi. Kot poudarja Denis Potočnik, vodja marketinga v družbi Alpe-Panon, ki je nosilec franšize McDonald's v Sloveniji, je ključni cilj dogodkov povečati ozaveščenost in zaupanje gostov. "Kakovost, varnost in svežina so temelj našega delovanja. Ker smo transparentni in odprti, smo se odločili, da gostom omogočimo vpogled v naše kuhinje ter jim ponudimo priložnost, da spoznajo naše sestavine, procese priprave hrane in nenazadnje ljudi, ki v naših restavracijah po Sloveniji vsak dan postrežejo povprečno 70.000 obrokov," je povedal Potočnik.

Proti mitom se borijo z informiranjem V McDonald'su opažajo, da potrošniki vse pogosteje iščejo informacije o sestavinah in postopkih priprave hrane, kar pozdravljajo in spodbujajo. Vendar pa v javnosti še vedno krožijo tudi nekateri miti in zavajajoče trditve, proti katerim se borijo s transparentnostjo in preverjenimi dejstvi. "V času socialnih omrežij, pa tudi že prej, kroži mit, da je McDonald's plastika, veliko E-jev, umetnih stvari. Jaz temu nisem verjel. Verjel sem, da imajo močno HACCP kontrolo in današnja tura je to tudi potrdila. Dejansko vidiš svežino, kakovost, hitrost, sprotno pripravo. Tako sem dobil potrditev, da so stvari take, kot sem tudi upal, da so," je z nasmeškom povedal 59-letni Boris iz okolice Ljubljane, ki redno zahaja v McDonald'sove restavracije.

"Dogodka sem se udeležila, ker me je zanimalo, kako poteka delo v kuhinji, in predvsem, kako to, da tako hitro dobimo to, kar naročimo," je povedala Olga, 64-letnica s Ptuja, ki se v McDonalds'u oglasi dvakrat tedensko – večinoma pride na kavico in tortico. "Slišala sem za stereotipe o umetni hrani, zato sem želela preveriti, kaj je res in kaj ne," je povedala 21-letna Eva iz Grosuplja, ki je do sicer do hitre prehrane skeptična in se v McDonald's odpravi bolj redko. "Veliko stvari me je presenetilo, recimo sveže mleko v sladoledu, nikjer ni nobenih praškov. Skrbijo za ločeno pečenje izdelkov, iz odpadnega olja pa izdelujejo gorivo. V McCaféju so vsi zaposleni izobraženi za bariste, kar je lahko zgled za številne lokale," je še dodala in zatrdila, da v McDonald'sove restavracije po ogledu ne bo zahajala nič pogosteje, a po novem brez slabe vesti.

Sveže in preverjene sestavine – brez kompromisov McDonald's v svojih izdelkih uporablja izključno kakovostne surovine preverjenih dobaviteljev. Skrbno izbrani kosi govejega mesa, iz katerih so narejeni polpeti za burgerje, so zmleti in hitro zamrznjeni – brez kakršnihkoli dodatkov. Od začimb jim ob pečenju na žaru dodajo le sol in poper, kjer se jim za polnejši okus pridruži še čebula. Tudi za pripravo sladoleda in milkshakov uporabljajo izključno sveže kravje mleko, ki ga dobavlja priznana avstrijska mlekarna Berglandmilch. "Marsikje se za izdelavo sladoleda uporablja mleko v prahu, ki je preprosto za skladiščenje in hrambo, saj ima zelo dolg rok trajanja. V McDonald'su na to gledamo drugače. Gostom hočemo postreči z najboljšim in verjamemo, da je sladoled iz svežega mleka preprosto boljši," je na primeru razložil Potočnik. Sveže izdelane sladolede nato prelijejo z okusnimi prelivi slovenskega proizvajalca Mercator-Emba, ki je z visoko kakovostjo uspel postati dobavitelj za McDonald'sove restavracije širom Evrope.

Še posebej občutljiva surovina je zelenjava, zato je z njo potrebno ravnati zelo previdno, da ohrani svežino in prehransko vrednost. "Vsak list solate gre skozi postopek trojnega pranja, preden je posušen, pakiran in pripravljen za pot v naše restavracije. Vsa solata naših dobaviteljev prispe v restavracije prej kot v 24 urah," je poudaril Potočnik in navedel, da slovenske restavracije oskrbuje podjetje Fragaria, ki spodbuja dobre kmetijske prakse in se ponaša s certifikatom GLOBAL G.A.P. Njihove kmetije se nahajajo v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih evropskih državah. Vključujejo tudi lokalne dobavitelje Predpisi o varnosti hrane se razlikujejo od države do države, zato McDonald's povsod postavlja lastne standarde, ki so enaki ali še strožji kot najvišji mednarodni standardi za vzpostavljanje nadzora, in dosledno upošteva stroga merila na vsakem koraku. Dodaten izziv za dobavitelje, sploh za manjše trge, kot je Slovenija, pa je tudi zagotavljanje dovolj velikih in konstantnih količin.

V McDonald's Slovenija trenutno dobavljajo tudi izdelke lokalnih dobaviteljev, kot so Ljubljanske mlekarne, Radenska, Fructal, Conditus in drugi. V sezoni izbor zelenjave dopolni podjetje Lušt z odličnim paradižnikom, pridelanim v Prekmurju, slovenskega porekla pa je tudi velik delež piščančjega mesa, saj hrustljave perutničke, piščančje trakce in piščančje grill zrezke naročajo neposredno pri Perutnini Ptuj. Velik poudarek dajejo tudi odgovorni reji, tako da za zajtrk strežejo samo jajca kokoši iz proste reje hrvaškega podjetja Perfa, njihova kava pa je iz trajnostne pridelave, kar potrjuje certifikat Rainforest Aliance.

Digitalni kanali za še večjo transparentnost S kampanjo 'Ture brez cenzure' je McDonald's ponovno dokazal, da sta zaupanje in transparentnost ključna stebra njihovega poslovanja. Poleg vodenih ogledov kuhinj pa so transparentnost nadgradili še s sodobnimi pristopi. V sklopu kampanje so v Ljubljani na citylight zaslonih predvajali neposredni prenos iz kuhinje restavracije na Šmartinski cesti, da so lahko mimoidoči v realnem času pokukali v njihovo kuhinjo in opazovali dogajanje, ki ga običajno gostje ne vidimo. Več na: www.mcdonalds.si/kaj-je-notri-steje

