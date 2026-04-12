Turisti previdni: več zanimanja, a tudi odpovedi in počasnejše rezervacije

Barometer slovenskega turizma, ki ga izvaja Slovenska turistična organizacija (STO), kaže, da del deležnikov zaznava večje zanimanje za Slovenijo, medtem ko drugi opozarjajo na počasnejše rezervacije, odpovedi posamičnih skupin in upad povpraševanja na oddaljenih trgih. "Največje tveganje za nadaljevanje sezone predstavljajo rast cen goriva, višji stroški letalskih prevozov, morebitne motnje v letalski dostopnosti in vpliv teh dejavnikov na kupno moč ter pripravljenost za potovanja," so zapisali za STA.

Vpliv konflikta na turistični promet v Sloveniji je kratkoročno omejen, srednje- in dolgoročno pa bo po pojasnilih STO veliko odvisno od razvoja varnostnih razmer, stabilnosti letalskih povezav in gibanja cen energentov.

Rast stroškov

Rast stroškov, ki je prisotna že od pandemije covida-19, izpostavlja tudi Gostinsko turistična zbornica Slovenije (TGZS). Na eni strani so delodajalci bistveno izboljšali pogoje dela v panogi, hkrati pa so se podražili material, storitve, energija in stroški dela, so zapisali in dodali, da se val podražitev zaradi razmer na Bližnjem vzhodu še nadaljuje. Zbornica je na pristojna ministrstva skupaj z obrtno-podjetniško zbornico naslovila predloge pomoči turističnemu gospodarstvu, kot znižanje stopnje DDV za turistične storitve. "Zaradi pričakovanega zelo verjetnega scenarija zmanjšanega obsega potovanj smo predlagali tudi povečanje sredstev STO za promocijo na domačem trgu," so dodali na TGZS.

Turisti v Sloveniji

Optimizacija aktivnosti

Na STO so pojasnili, da so ob aktualnih geopolitičnih razmerah že pristopili k dodatni optimizaciji aktivnosti - zmanjšujejo aktivnosti na oddaljenih trgih ter krepijo prisotnost na bližnjih evropskih in domačem trgu. Gostje z Bližnjega vzhoda so sicer lani ustvarili približno tri odstotke vseh prenočitev tujih turistov v Sloveniji. Največ prihodov in prenočitev so nastanitveni obrati beležili iz Izraela in Turčije. Izraelski gosti so ustvarili nekaj več kot 29.000 prihodov in 90.000 prenočitev, gostje iz Turčije pa 25.000 prihodov in 63.000 prenočitev. Na STO ob tem izpostavljajo, da ima Slovenija kot zelena in varna država v srcu Evrope dobro pozicijo na trgu. Del deležnikov v slovenskem turizmu tako zaznava povečano zanimanje z bližnjih evropskih trgov. "Na splošno velja, da gostje ostajajo previdni, rezervacije pa pogosto opravljajo bližje datumu potovanja, kar vpliva na predvidljivost povpraševanja," so dodali.

V luči pozivov Bruslja k zmanjšanju potovanj, da bi se izognili energetski krizi, na STO pojasnjujejo, da razmere spremljajo celovito, osredotočeni pa ostajajo na prilagodljivost in pravočasno odzivanje.

Naš turizem je izrazito izvozno usmerjen

Na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport medtem izpostavljajo, da lahko taki pozivi za Slovenijo pomenijo precejšen negativni vpliv, saj je naš turizem izrazito izvozno usmerjen. "Izvoz potovanj prispeva več kot 3,3 milijarde evrov letno, zato bi morebitno zmanjšanje potovanj neposredno vplivalo na prihodke turističnega gospodarstva," so podčrtali. Velik delež prenočitev pri nas ustvarijo predvsem turisti iz držav članic EU, kot so Nemčija, Italija, Avstrija, Nizozemska, Češka, Hrvaška in Madžarska. "Če bi se zaradi pozivov ali sprememb potovalnih navad zmanjšal njihov obisk, bi to lahko občutili številni deležniki - od hotelirjev in gostincev do turističnih agencij in ponudnikov storitev v lokalnem okolju," so zapisali za STA.

Na STO izpostavljajo, da kljub spremenjenim geopolitičnim razmeram splošna slika ostaja stabilna, kar potrjujejo tudi solidni rezultati med velikonočnimi prazniki.

Splošna slika ostaja stabilna