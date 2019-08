Praznik terana in pršuta na Kras privablja gurmanske turiste

Tisti, ki svoje proste dni radi preživljajo nekoliko bolj umirjeno, so na svoj račun prišli na prazniku terana in pršuta, ki se je ves teden odvijal na Krasu. Ta je še eden od slovenskih biserov, ki postaja počasi vse bolj znan tudi turistom iz vsega sveta. Pršut in teran sta morda najbolj prepoznavna, vendar pa se obiskovalci vse bolj navdušujejo tudi nad gobami in joto.