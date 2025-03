Turisti so dobrodošli, a mi kuhamo za domačine – filozofija Slovenske hiše Ljubljančanka

Sčasoma smo si želeli ponuditi še več jedi, a smo bili prostorsko omejeni. Tako se je rodila ideja, da nadaljujemo zgodbo in obudimo eno najstarejših gostiln v Ljubljani – Figovec, ki sega v leto 1879. Obnova tega kulinaričnega bisera je temeljila na spoštovanju zgodovine in poudarku na najbolj značilnih slovenskih dobrotah. Njihov meni vključuje jedi z geografsko zaščitenimi sestavinami, ki dokazujejo avtentičnost in vrhunsko kakovost slovenske kuhinje. Tukaj ljudje okušajo Slovenijo v njeni najbolj prvinski obliki, se vračajo h koreninam in hkrati ustvarjajo nove spomine.

Vse se je začelo leta 2015, ob Ljubljanici, v srcu mesta, kjer je Slovenska Hiša, ki se nahaja na Cankarjevem nabrežju, postala prostor, ki ni zgolj restavracija, temveč dokaz, da je slovensko dovolj dobro. V času, ko tuji izdelki preplavljajo slovenski trg, je bilo naše poslanstvo jasno: ponujati izključno slovenske sestavine in okuse, ki izhajajo iz naše zemlje. Pri nas lahko domačini in obiskovalci okušajo pristen slovenski zajtrk, pijejo domače vino in se prepustijo vzdušju, kjer se v vsakem grižljaju začuti skrbno izbran lokalni pridelek.

Ljubljančanka: Pristni Okusi Domačnosti

Zgodba Slovenske Hiše se zdaj nadaljuje z Ljubljančanko, najmlajšo, a najbolj odprto in domačo. Ljubljančanka je prostor od lokalcev za lokalce. Naš cilj ni zgolj navduševati turiste, čeprav so ti vedno dobrodošli. Mi kuhamo za Ljubljančane, za vse, ki si želijo pristne domače hrane, pripravljene iz najboljših lokalnih sestavin.

Ko sedite za mizo v Ljubljančanki, ni pomembno le, kaj jeste, temveč tudi, kako se ob tem počutite. Spomin na babičino juho, ki je ure brbotala na štedilniku, ali vonj po pečenki, ki je naznanjala družinsko kosilo. Gre za občutek varnosti, tradicije in povezanosti, ki ga želimo ohraniti v vsaki skrbno pripravljeni jedi.

Sodelujemo predvsem z majhnimi kmetijami in pridelovalci, ki jih poznamo po imenih, ker verjamemo, da se iskrena predanost in trud okusita v vsakem grižljaju. Naše jedi niso zgolj hrana, temveč zgodbe, ki jih pišejo generacije slovenskih družin. Z ljubeznijo do slovenske kuhinje in spoštovanjem do tradicije nadaljujemo to zgodbo, ki se je začela ob Ljubljanici in se nadaljuje na vsakem krožniku, ki ga postrežemo. Hvaležni smo vsem, ki verjamete v naše poslanstvo in nas pri tem podpirate.

Vsak grižljaj v Ljubljančanki je poklon domačnosti, vsaka jed spomin na preteklost, ki jo prenašamo v sedanjost. Ljubljančanka simbolizira kulinarično dediščino Ljubljane, odraz tradicionalnih jedi, ki so bile del mestnega vsakdana nekoč in ostajajo priljubljene še danes. Je tisto, kar so jedli naši starši in kar še vedno uživamo mi – domače, preprosto in pristno.

Vabljeni, da to zgodbo doživite in okusite z nami.





