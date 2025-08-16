'Turisti so pripravljeni zapraviti več, kot pričakujemo'

Svetli način
16. 08. 2025

Turisti si na potovanjih najbolj zapomnijo atmosfero in arhitekturo kraja, marsikdo pa si rad kupi tudi kakšen spominek. V ljubljanskih trgovinah s spominki enotno ugotavljajo, da turisti najraje kupujejo magnete in razglednice. Če so za nekatere cene previsoke, pa prodajalci ugotavljajo, da so mnogi pripravljeni zapraviti več, kot pričakujemo.

Prestolnica pa tudi drugi turistični kraji pri nas so te dni polni turistov. Sprehod čez središče mesta pa poleg ogleda znamenitosti ponuja tudi priložnosti za nakup spominkov, ki jih tujci po obisku lahko odnesejo domov in obujajo spomine na svoja doživetja v Sloveniji.

Najpogostejši motivi, ki predstavljajo Ljubljano, so podobe ljubljanskega zmaja in ljubljanske vedute, med drugim Tromostovje, Prešernov trg in ljubljanski grad, natisnjeni pa so na razglednicah, magnetih, majicah in drugih izdelkih. Prav tako trgovine s spominki ponujajo kulinarične dobrote iz Slovenije, na primer bučno in olivno olje, med, vino in žgane pijače, čokolado in še kaj.

Turisti na Tromostovju izbirajo spominke
Turisti na Tromostovju izbirajo spominke FOTO: Shutterstock

Trgovine s spominki so dobro obiskane, medtem ko se vrednost nakupov zelo razlikuje, nekateri pa se, tudi zaradi visokih cen nekaterih izdelkov, nakupu odpovejo.

Turistka iz Italije Yvonne, ki je Ljubljano obiskala z družino, je cene spominkov označila za previsoke. "Magneti se mi v Ljubljani zdijo malo predragi. Stanejo štiri do štiri in pol evre, meni pa se zdi primernejša cena dva do tri evre," je pripomnila. Je pa ob tem pojasnila, da si kraja sicer sploh ne zapomni po spominkih, pač pa ji v spominu najbolj ostane arhitektura mesta.

Prodajalka v trgovini v bližini Magistrata Lucija je za STA povedala, da prodajo največ magnetov, kozarcev za žganje, majic in plišastih zmajčkov, ki stanejo 10 evrov. "Se pa najdejo ljudje, ki kupijo razglednice in so malo presenečeni, ker stanejo evro in pol, kar se mi osebno ne zdi veliko," je pristavila.

Turisti na Ljubljanici
Turisti na Ljubljanici FOTO: Bobo

Poljska študentka Madzia s ceno razglednic, ki jih je kupila kar nekaj, sicer ni imela težav, saj se ji cene zdijo primerne. "V večini primerov stanejo en evro, na Poljskem pa so cene višje," je razložila. Poleg razglednic, s katerimi obeleži mesta, kamor potuje, si kraje vtisne v spomin tudi glede na prijetnost atmosfere, je povedala. Ko potuje, si zapomni prijaznost in gostoljubnost, ki ju je začutila tudi v Ljubljani.

Mlajša turistka Flavia, ki prihaja iz Italije, pa najraje za spominek kupi knjigo, vrečko s potiskom ali magnete, za katere se ji zdi, da so cene, ki se gibajo med tremi in petimi evri, v Ljubljani ustrezne, je povedala za STA.

Turisti v Ljubljani
Turisti v Ljubljani FOTO: Bobo

Turisti sicer za magnete in razglednice povprečno zapravijo od pet do 20 evrov, je za STA ocenil Ognjen, prodajalec v trgovini s spominki na Trubarjevi.

Nekateri pa v ljubljanskih trgovinah pustijo tudi nekaj več denarja in so za spominek, ki jim je všeč ali je nekoliko poseben, pripravljeni odšteti več.

Tako je denimo Luka, prodajalec v še eni od prodajaln s spominkov na Trubarjevi omenil, da je včasih presenečen nad stvarmi, za katere so turisti pripravljeni globlje seči v denarnico. "V ponudbi smo na primer imeli zamaške za vino, ki so se, čeprav so stali 30 evrov, presenetljivo dobro prodajali," je ponazoril. In pristavil: "Turisti so pripravljeni zapraviti več, kot pričakujemo."

