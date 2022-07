Turisti spijo kar na travniku ali ob obali jezer na Bledu in v Bohinju

Na vrhuncu turistične sezone je Slovenija, pa tudi njena bisera Bled in Bohinj, polna turistov. A tam se številni obnašajo kar po domače, ugotavljajo redarji, turistični delavci in policisti. Mnogi namreč spijo in kampirajo kjerkoli, na primer kar ob obali obeh jezer, na travnikih, kjer si med drevesi postavljajo viseče mreže ali šotore, torej povsod, kjer to ni dovoljeno. Kampiranje na črno ni le prepovedano, ampak tudi kaznivo. Pristojni zato poostreno nadzorujejo in preverjajo, kjer vse turisti kampirajo, posledično pišejo kazni, kršiteljev pa ni malo.