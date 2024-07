Turisti zaradi sluzenja morja še ne odpovedujejo obiska, velike težave za ribiče

Kot so sporočili iz Turističnega združenja Portorož, turisti o sluzi veliko sprašujejo, saj večini ta pojav ni znan. V portoroškem turističnoinformacijskem centru zato turiste predvsem izobražujejo o tem pojavu in odgovarjajo na njihova vprašanja, predčasnih odhodov ali celo odpovedi zaradi sluzi pa ne beležijo.

V Portorožu so z začetkom poletne turistične sezone zadovoljni. Junija so tamkajšnji hotelirji zabeležili pet odstotkov manj nočitev kot v enakem obdobju lani, a se ta padec ni zgodil zaradi sluzi, temveč zaradi slabega vremena v začetku meseca. Kljub temu je statistika nočitev v tem letu do zdaj na enaki ravni kot v enakem obdobju lani.

Medtem v koprskem turističnoinformacijskem centru ne beležijo veliko vprašanj turistov glede sluzi, se pa turisti bolj zanimajo za to, kaj lahko počnejo poleg kopanja. Predvsem se zanimajo za različne izlete, veliko zanimanja je za Zlatoperko, ladjico, ki povezuje slovenska obalna mesta. Kot so povedali na Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, si zaradi izjemno spodbudnih trendov z začetka letošnjega leta obetajo večjo zasedenost kot lani. Največ gostov prihaja iz Nemčije, Italije, Madžarske, Avstrije, Češke in Poljske, veliko pa je tudi dnevnih turistov.

Ti med drugim pridejo tudi s potniškimi ladjami, za vse pa je dobro poskrbljeno s kulinarično ponudbo, ki so jo letos še okrepili. Med drugim lahko turisti izbirajo med okušanjem morske kulinarike na barki ali tik ob morju, z novo gostilno pa so poskrbeli tudi za ljubitelje tartufov.

Zaradi sluzenja zaskrbljeni ribiči

Sluzenje morja pa ne skrbi le turističnih delavcev, temveč tudi ribiče. Kot je za povedal ribič Zlatko Novogradec, se sluz nabere na mreže, zaradi česar ribiči beležijo skoraj popoln izpad ulova, nekateri pa na ribolov trenutno sploh ne hodijo. Zaradi tega že govorijo o novi krizi, ki je prizadela ribištvo.

Sluz, ki nastane zaradi delovanja fitoplanktona, ki pod določenimi pogoji velik delež proizvedene organske snovi izloči v vodo, sicer ni nevarna. Kljub temu pa so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odsvetovali kopanje v takšni vodi.