Kljub naraščanju števila okuženih se tuji turisti vračajo v Slovenijo. V prestolnici je precej Avstrijcev, Nemcev in Italijanov, ki so k nam prišli za tri ali štiri dni. Večina jih ima s seboj zaščitne maske, ki so v zaprtih javnih prostorih spet obvezne, a nekateri se o ponovnem zaostrovanju ukrepov pred prihodom niso pozanimali.