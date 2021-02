Turistična potovanja niso razlog za prost vstop v večino sosednjih držav

ZaItalijo velja, da mora obiskovalec ob vstopu v državo s samoizjavo dokazati namen vstopa v državo, morebitnemu prekrškarju pa sledi dokaj visoka globa, pravijo iz MZZ.

Za vstop v Avstrijo se mora potnik registrirati preko njihove spletne aplikacije, pri čemer turistična potovanja ne spadajo med dovoljene razloge potovanj. Avstrijski organi v takih primerih potniku zavrnejo vstop. Enako velja tudi za potovanja na Madžarsko.

Ob vstopu v vse sosednje države je potrebno predložiti negativen PCR test (v Avstriji lahko tudi HAC test) ali oditi v karanteno do negativnega izvida testa po testiranju v državi. V teh državah so hotelski kompleksi večinoma zaprti, pogoste pa so tudi omejitve in kontrole na mejah zveznih dežel in regij.

Podatki o stanju glede covida-19 v teh štirih in drugih državah so dostopni na spletni strani ministrstva.



Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije opozarja vse tiste, ki bi se ali se bodo kljub temu odpravili na pot, da jim v primeru incidentne situacije v tujini ne bodo mogli nuditi konzularne asistence ali jim kako drugače pomagati.