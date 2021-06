Turistična zveza Slovenije predstavila bonton dopustniškega obnašanja

Kot so predstavili na današnji novinarski konferenci v Ljubljani, bonton dopustniškega obnašanja med drugim predvideva ustrezno odlaganje odpadkov v smeti, pospravljanje za svojimi psi, uporabo javnih toaletnih prostorov, primerno obnašanje v hribih in na plaži, parkiranje na namenskih površinah in spoštovanje zasebne lastnine.

Bonton so na zvezi sestavili, ker je Slovenija država z odprtim dostopom, kar v praksi pomeni, da se Slovenci lahko prosto sprehajamo tudi po zasebnih površinah, kar v Italiji in v drugih evropskih državah ni mogoče. Nastal je na podlagi informacij, ki so jih turistična društva posredovala Turistični zvezi Slovenije o tem, kaj jih je pri obiskovalcih v lanski sezoni najbolj motilo.

Na anketo so se odzvali tudi v Turizmu Kranjska Gora, kjer so po mnenju zveze lep primer dobre prakse glede reševanja problematike obnašanja obiskovalcev. Po besedah Mojce Mežek iz Turizma Kranjska Gora se s to težavo srečujejo že nekaj let, eskalirala pa je lani.

Reševanja problematike so se med drugim lotili z izdelavo posebnih tablic, s katerimi obiskovalce pozivajo, naj se držijo predvidenih stez, imajo pse na povodcih in ne prečkajo pašnikov, kjer ni predvidene poti. Tablice so tudi ilustrirane, s čimer želijo na prijazen način pokazati, da se vzgoja začne že pri mladih.

Po vzoru iz tujine vzpostavljajo tudi posebno podstran, na kateri bodo predstavili tudi svoja pričakovanja do obiskovalcev, ki bodo prišli v Kranjsko Goro. Mežkova je pri tem poudarila, da ne želijo kaznovati, omejevati in odganjati ljudi, ampak želijo na lep način sporočiti, da so tukaj določena načela, ki jih je potrebno upoštevati.