Agencija ne zaračunava le dodatka na gorivo, ampak tudi na riziko odpovedi

Tiste, ki so se pri načrtovanju letošnjega dopusta odločili za običajno ugodnejše zgodnje ponudbe pri turističnih agencijah, je, preden bodo lahko uživali v osvežilnem morju, pričakal hladen tuš. Večina bo morala poleg pričakovane cene, plačati še dodatek za gorivo. Situacija z gorivom, ki se je zgodila v letošnji sezoni, je namreč resnično ekstremna, pojasnjujejo v turistični agenciji. Bralka nas je obvestila, da mora, ker se v tem primeru naknadno poviša cena celotnega aranžmaja, saj se je odločila svoje potovanje zavarovati, plačati tudi dodatek za riziko odpovedi. Praksi sta, čeprav za potrošnike morda neugodni, zakoniti, potrjujejo tako na Zvezi potrošnikov Slovenije kot na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije.

Številni po dveh letih koronskih omejitev nestrpno pričakujejo počitnice, povpraševanje je rekordno, a tudi turistični aranžmaji so letos dražji, saj v celotni verigi rastejo cene. Kot smo že poročali, se v luči podražitev energentov višajo tudi cene letalskega prevoza. In ker je cena organiziranih prevozov odvisna od cen goriva, potniki, ki se bodo na dopust odpravili s turističnimi agencijami, tako prejemajo obvestila o doplačilu dodatka za gorivo.

Številni potrošniki, ki so si počitnice rezervirali že dovolj zgodaj, so zdaj primorani plačati dodatek na gorivo ali pa se odpovedati dopustu, saj številne priljubljene počitniške destinacije pokajo po šivih, prostih kapacitet po dostopnejših cenah je malo. Na vprašanje, ali so iz tega razloga zabeležili odpovedi aranžmajev, v turistični agenciji Palma odgovarjajo, da je med drugim prišlo do odpovedi letovanj, nekateri pa so želeli tudi ponudbe za druge destinacije. Po zakonu lahko potrošnik od pogodbe sicer odstopi v primeru povišanja skupne cene za osem odstotkov ali več brez pogodbenih stroškov. Kot pojasnjujejo pri Palmi, se v primeru odpovedi ne povrne stroškov vizumov, cepljenj in podobnega.

Če je odstotek povišanja skupne cene nižji od osmih odstotkov, pa potrošniku torej ne preostane drugega, kot da dodatek plača ali od pogodbe odstopi v skladu z določenimi pogoji, torej ne brez stroškov.

Situacija z gorivom, ki se je zgodila v letošnji sezoni, resnično ekstremna, s tako drastično podražitvijo goriva se že vrsto let niso soočali, izpostavljajo na Palmi.

Dodatek tudi za zavarovanje aranžmaja A to ni edini dodatek, ki ga bodo plačali potrošniki, ki gredo na dopust s turističnimi agencijami. Kot nam je sporočila bralka, ki je potovanje rezervirala pri Turistični agenciji Palma, mora, če agenciji plača dodatek za gorivo, naknadno doplačati še dodatek za riziko odpovedi, saj se je skupna cena potovanja zaradi dodatka za gorivo podražila.

Turistično agencijo Palma smo vprašali, zakaj morajo stranke, ki so že tako doplačale še dodatek za gorivo, ob tem plačati še višji dodatek za riziko odpovedi. Kot odgovarjajo, si pridržujejo pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tečaju, povišanju stroškov prevoza, vključno s stroški goriva ali sprememb v pristojbinah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja, in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Povišanje cene se obračuna z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji, so pojasnili. Z vprašanji, ali zaračunavajo dodatek tudi za riziko odpovedi, smo se obrnili še na agenciji Kompas in Relax. Odgovore še čakamo. Potrošnikom bodo vrnili razliko, če bo sodček nafte na trgu padel pod 600 € na tono.

Kot zatrjujejo pri Palmi, so možnosti podražitve transparentno, vključno s tabelo informativnih zneskov doplačil, objavili v splošnih pogojih. Kot je pojasnjeno v splošnih pogojih, so objavljene cene paketnih aranžmajev z odhodi več kot 21 dni od dneva rezervacije izračunane po pogojih cene goriva 700€ / tono. Objavljene cene za odhode znotraj 21 dni od rezervacije pa že vključujejo morebitno doplačilo za gorivo. Na vprašanje, kolikšen delež podražitve zaradi goriva je v tem primeru prevaljen na potrošnika, nismo dobili konkretnega odgovora, pravijo pa, da se strošek porazdeli med agencijo in potrošnika: "Glede na tabelo obračuna dodatka zaradi podražitve goriva bi morali na večini destinacij že upoštevati zadnjo najvišjo vrednost. Tako še vedno del stroškov krije agencija." Kot pojasnjujejo pri Zvezi potrošnikov Slovenije, lahko turistična agencija poviša ceno potovalnega aranžmaja tudi po tem, ko je pogodba že sklenjena, a le, če je ta možnost določena v pogodbi, če pogodba vsebuje določilo, da je potrošnik upravičen tudi do znižanja cene, in če pogodba vsebuje način izračuna spremembe cene.

Na vprašanje, ali se je torej kdaj že zgodilo, da so se cene goriva 21 dni pred odhodom znižale, potrošnikom pa bi nato vrnili preplačane cene za prevoz, odgovarjajo, da je situacija z gorivom, ki se je zgodila v letošnji sezoni, resnično ekstremna, in da se s tako drastično podražitvijo goriva že vrsto let niso soočali. So pa na svoji spletni strani pripravili posebno tabelo z informativnimi zneski doplačil goriva na trenutno objavljenih čarter letih, kamor so vnesli tudi zneske, kjer bodo potnikom vrnili razliko, če bo sodček nafte na trgu padel pod 600 € / tono, obljubljajo.

Ali bi želeli potrošnike opozoriti še na kakšen možen dodatek, ki bi lahko sledil zaradi povišanja cen, da se tako potrošniki izognejo neprijetnim presenečenjem? Kot odgovarjajo, se bodo zagotovo dvignili tudi prevozni stroški, in izpostavljajo, da imajo pri vseh svojih počitniških in potovalnih programih navedene informacije o možnosti podražitve zaradi povečanja cene goriva. Kot poudarjajo, si v agenciji predvsem želijo, da bi se situacija umirila in ne bi bilo potrebnega obveščanja potnikov o povišanju cen: "Vsi smo končno zadihali in si želimo predvsem mirnih, sproščenih počitnic po 'turbolentnih' dveh letih, ki so za nami."

Agencija: Možnosti podražitve smo transparentno objavili

Berite drobni tisk Kot izpostavljajo na Tržnem inšpektoratu RS, vsekakor velja, da mora biti potrošnik vnaprej seznanjen o vseh mogočih predvidenih spremembah cen, kar je po navadi opredeljeno v pogodbi ali/in splošnih pogojih, ter da v primeru več kot 8-odstotnega povišanja organizator potrošnika seznani o možnosti spremembe ali odstopa od pogodbe v razumnem roku. V primeru nakupa t.i. first minute potovanj naj bodo potrošniki pozorni na vsa določila, ki jih takšna pogodba vsebuje, torej tudi glede morebitne spremembe cene, programa itd.: "Vedno pa velja, da lahko pride tako do pričakovanih kot tudi do nepričakovanih sprememb, tako pri dolgoročnih kot pri kratkoročnih pogodbah. Življenjskih situacij je namreč nešteto. Pri tem je pomembno, da so spoštovana vsa določila in da sta na koncu obe stranki zadovoljni." Kako zadovoljne so stranke s takšnimi potezami, pa bo pokazal čas.