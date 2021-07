Ljubljana na seznamu stotih najzanimivejših krajev na svetu

Na seznamu stotih najboljših krajev, ki bi jih lahko obiskali, in ob boku najbolj znanih turističnih destinacij je tudi slovenska prestolnica. Članek neodvisno sestavijo dopisniki in mreža tujih piscev revije Time, pravi Petra Stušek iz Turizma Ljubljana.

In kaj je naš adut? V reviji Time v predstavitvi niso izbrali običajne turistične Ljubljane, ampak podobo nenavadnega hotela. "Ljubljana nudi namestitve za vse vrste gostov," meni Tjaša Telič Goršič iz Union Hotels Collection.

Tak primer je kampiranje sredi mesta v Fuzzy Lodgeu, kjer lahko prespimo tudi v kapsuli ali v prav posebnih izbah. Urbani nomadi – tako pravijo popotnikom, ki jih privlači ekološki, inovativen in izviren turizem. Naj vas skromnost ne zavede. "Oni ne iščejo najcenejših rešitev, ampak nekaj res novega," razloži Telič Goršičeva.

V turizmu se splača biti premišljen, strokoven in tudi malce nor. "Obratno, najprej zelo nor in potem vse ostalo," meni Stuškova. Ankete so pokazale več razlogov, zakaj si turisti izberejo Ljubljano. Nekateri turisti pridejo po lastnem navdihu, a še več jih bodo pripeljali takšni članki. Največ pa jih pritegne dober glas.

In v šotoru se bodo najbrž pisale zanimivejše zgodbe kot v najboljših apartmajih.