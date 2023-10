Če so bili naši turistični biseri zaradi kislega vremena nekoliko manj oblegani, pa so na ta račun kakšnega dnevnega gosta več pozdravili v bazenih, spajih in wellnessih. V Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč so z obiskom v času jesenskih počitnic zadovoljni, nekateri imajo zasedene vse sobe, drugod še sprejemajo rezervacije v zadnjem trenutku. Tujci medtem že intenzivno povprašujejo tudi po bivanju ob koncu leta in za silvestrovo.