Turistični bon unovčilo že 90 odstotkov upravičencev

Nadaljuje pa se tudi unovčevanje bonov 21, ki so prebivalcem kot dodatna oblika pomoči na voljo od 16. julija lani. Do danes je bilo tako unovčenih za 1,68 milijona teh bonov, in sicer v vrednosti 116,4 milijona evrov. Skupna vrednost vseh bonov 21 je okoli 187 milijonov evrov, kar pomeni, da je bilo doslej izkoriščene okoli 62 odstotkov njihove vrednosti.

Prebivalci lahko bon 21 unovčijo v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledajo si lahko razstave ter obiščejo zabaviščne parke in smučarske centre.

Ker je ob koncu lanskega leta na turizem, gostinstvo in povezane panoge znova močno vplivala epidemija covida-19, se je vlada veljavnost obeh bonov odločila podaljšati do 30. junija letos.