Turistični boni: kaj če gost kljub rezervaciji ne pride?

Na inšpektoratu so sicer spomnili, da v okviru svojih pristojnosti preverjajo, ali je storitev, ki je navedena na računu in za katero bo Finančna uprava RS (Furs) opravila nakazilo, dejansko izvedena. Nadzorujejo tudi, ali je ponudnik storitve za istovrstno storitev potrošniku, ki želi plačati z bonom, zaračunal isto ceno, kot bi jo v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.

"Nekateri postopki so še v teku, prav tako so v teku še novi nadzori, zato vam trenutno več podatkov ne moremo posredovati," so prejšnji teden povedali na inšpektoratu. So pa razkrili, da obravnavajo tudi primere sumov neopravljene storitve na področju celotne Slovenije, kjer pa postopki še niso zaključeni.

Tržni inšpektorat je do začetka prejšnjega tedna prejel 61 prijav domnevnih nepravilnosti pri unovčevanju turističnih bonov. Opravil je 129 nadzorov, pri čemer jih je v tretjini primerov postopek že ustavljen. Izrekel je več opozoril zaradi ugotovljenih manjših nepravilnosti, natančneje 39 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in osem opozoril po zakonu o prekrških.

Tržni inšpektorat RS je pristojen tudi za nadzor nad upravičencem do bona, in sicer z vidika, ali je bil ta prenesen na drugega upravičenca skladno z zakonom. Nadzor inšpektorji opravljajo na podlagi podatkov, ki jih v skladu z zakonom pridobijo od Fursa.

Pri tem pa se delo inšpektorata še ne zaključi, saj dnevno prejemajo številna vprašanja o turističnih bonih na podlagi različnih življenjskih situacij. Veliko primerov se sicer ne nanaša na pristojnost tržnega inšpektorata, pač pa je stvar samih nakazil s strani Fursa in unovčevanja bonov za morebitne rezervacije, ki niso realizirane, denimo če gosta kljub rezervaciji ni ali pa predčasno odide. "Glede na določbe zakona menimo, da je bon unovčljiv v primeru dejanske oprave storitve in ne kot zavarovanje plačila v primeru "no show" ali predčasnega odhoda. V takih primerih, glede na splošne pogoje posameznega ponudnika, ta seveda lahko zahteva plačilo, vendar ne iz naslova bona, temveč s plačilom s strani gosta," so zapisali.

Spomnili so, da kazni za kršitelje na področju turističnih bonov segajo od 3000 do 40.000 evrov za pravno osebo ter od 1500 do 20.000 evrov za samostojnega podjetnika posameznika.

Na ministrstvu za gospodarstvo so medtem komentirali primer ljubljanskega hotela, ki v primeru prenočevanja s koriščenjem turističnega bona ponuja bone za nakupovalno središče. "V primeru, ki ga omenjate, smo mnenja, da se vsak ponudnik v okviru svojih pogojev poslovanja sam odloči, ali bo nudil dodatno ponudbo in pod kakšnimi pogoji. Gre namreč za trženje njihove dejavnosti oz. ponudbe,"so pojasnili. Poudarili pa so, da zaradi dodatne ponudbe cena nastanitve ob koriščenju turističnega bona ne sme narasti, ampak mora ostati enaka ceni nastanitve brez koriščenja turističnega bona. Potrošnik mora ob tem predhodno poznati tudi vse pogoje unovčevanja bonov, če jih ne pozna, pa ga ti ne zavezujejo.

Sicer so spomnili, da je bil ukrep uvedbe turističnih bonov sprejet v prvi vrsti z namenom spodbuditve povpraševanja v turizmu, ki je ključno za ohranitev in razvoj dejavnosti ter za ohranitev številnih delovnih mest. Prav tako je namen ukrepa, da bi čim več prebivalcev Slovenije svojo deželo spoznalo s turističnega vidika. "Ne smemo pa pozabiti tudi na muliplikativni učinek, saj se s tem zažene poraba skozi verigo proizvodnje v dejavnostih povezanih s turizmom, kot so trgovina, kmetijstvo, prevozi, kultura in podobno," so spomnili.