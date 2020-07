PRENOS V ŽIVO: Turistični boni so pravi hit

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je pojasnil, da ukrep izkoriščanja turističnih bonov vrhunsko poteka. Za nami je en mesec izvedbe ukrepa in štiri mesece od izbruha epidemije koronavirusa. Prvič smo se kot država na posledice odzvali hitro in celovito, je povedal Počivalšek. Ukrep je priljubljen med ljudmi in so ga sprejeli za svojega. Hitro smo se tudi odzvali na predloge tistih, ki jih prvič nismo zajeli v ukrepe, tako da danes velja bon za vse ponudnike turističnih namestitev. Boni so le eden izmed ukrepov za krepitev turizma, je še pojasnil in dodal, da kot država protikoronskih ukrepov nismo zaklenili in če bo potrebno, jih bomo tudi podaljšali.

Koronakriza nam je v marsičem nastavila ogledalo, ne smo nam, tudi Evropi in celemu svetu, in ti ukrepi se bodo odražali tudi v gospodarstvu. Sveta kot smo ga poznali prej, ni več, meni Počivalšek. Standardi, ki jih moramo spoštovati, za nas niso nič novega. Naš turizem jih že več let neguje in razvija, in Počivalšek verjame, da se tega lahko še bolj odgovorno lotimo. Se pa dogaja, da nekateri na terenu teh ukrepov ne jemljejo dovolj dobro, kar bomo morali bolje uveljaviti, saj je to odgovornost do vseh nas.

Turistični boni so dokazali, da je Slovenija zanimiva turistična destinacija tudi za nas domačine, in če bo to postala naša navada, bomo lahko rekli, da bomo postali tudi zaradi tega bogatejši in močnejši, spoznali pa bomo tudi vse skrite kotičke te naše lepe dežele.

Spomnimo samo, da upravičenec bona ne prejme v fizični obliki. Unovči ga lahko tako, da to pove receptorju turističnega objekta in sledi njegovim nadaljnjim navodilom. Receptorju predloži svojo osebno izkaznico ali potni list in izpolni kratek obrazec. Obrazci so dostopni pri ponudniku nastavitve oz. receptorju ter tudi na spletni strani FURS.

Zgolj v primeru unovčitve bona po tretji osebi (npr. dopustovanje otroka s starimi starši, sosedi, športnimi klubi itd.) ali prenašanja bona med sorodniki (npr. med starimi starši in vnuki) je treba že pred obiskom turističnega objekta imeti s seboj podpisana pooblastila. Turistične bone je tako mogoče unovčiti le kot dobroimetje pri turističnih ponudnikih v Sloveniji, niso pa izplačljivi.