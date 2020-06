Turistični boni štajerske ponudnike povezali pod znamko Pohorje 365

Turistični boni so bili očitno dovolj mamljivi tudi za turistične ponudnike na Pohorju. Prvič v zgodovini so se namreč povezale vse regionalne organizacije tega štajerskega bisera, od Rogle do Mariborskega Pohorja in vse do Kop na Koroškem. Na trgu bodo odslej nastopali pod skupno blagovno znamko Pohorje 365, si pa vsi želijo, da se vezi, ki jih doslej skorajda ni bilo, okrepijo.