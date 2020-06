Turistični boni bodo unovčljivi od 19. junija, povpraševanje je že zdaj zelo veliko

Turistični boni so eden izmed ključnih ukrepov iz tretjega protikoronskega paketa, ki ga je Državni zbor sprejel konec maja. Že nekaj časa je znano, da jih bodo prejeli vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji (na dan 13. marca 2020), in sicer tisti rojeni do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Unovčiti jih bo mogoče od 19. junija do konca letošnjega leta, veljali pa bodo za plačilo nočitve ali nočitve z zajtrkom v slovenskih nastanitvenih obratih.

Evidentirani bodo kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave RS. Način koriščenja je vlada določila z uredbo na ponedeljkovi dopisni seji. Najnovejša informacija o koriščenju je, da bo bon deljiv in se bo lahko unovčil v večkratnem znesku, torej pri različnih ponudnikih. Izplačilo njegove vrednosti v denarju ne bo mogoče, bo pa prenosljiv med sorodniki, in sicer v ravni vrsti do drugega kolena. Do prenosa bodo tako upravičeni stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki, zakonci, zunajzakonski partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, prenos pa bo mogoč tudi med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Podrobnosti o turističnih bonih, za katere bo država odštela 345 milijonov evrov, bodo na današnji novinarski konferenci ob 14.30 predstavili gospodarski minister Zdravko Počivalšek, namestnik generalnega direktorja Finančne uprave RS Peter Grum in direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak. Na Fursu obljubljajo slikovit prikaz in celo risanko.