Turistični boni v gorah: slovenski gostje bolj zapravljivi, za seboj puščali več smeti

"Ne glede na razmeroma velik padec nočitev so v planinskih društvih vseeno zadovoljni s sezono. Manj je bilo nočitev v visokogorskih kočah, kjer so nekatere beležile kar za polovico manj nočitev od preteklih let. K sreči se je letos povečal obisk in predvsem število nočitev v nekaterih sredogorskih kočah. Več je bilo nočitev v kočah ob Slovenski planinski poti, saj opažamo, da se je v letošnjem letu povečalo število oseb, ki so hodile po tej naši prvi in najdaljši vezni poti."

Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je bilo do vključno avgusta v planinskih kočah zabeleženih 25 odstotkov manj nočitev v primerjavi s preteklimi, zelo uspešnimi leti. Število slovenskih gostov, ki so prenočili v planinskih kočah, se ni bistveno povečalo, bilo pa je precej manj tujcev. V slovenskih kočah jih je prenočilo le ena tretjina glede na pretekli dve leti. Po podatkih Sursa je tako do vključno avgusta v planinskih kočah prespalo približno 52.000 Slovencev, kar predstavlja 75 odstotkov nočitev v planinskih kočah in približno 18.000 tujcev. Na zmanjšanje nočitev je vplivalo predvsem manjše število tujih gostov, kot tudi ukrepi, zaradi katerih so koče sprejele manjše število gostov glede na sicer spalne kapacitete.

Poletna sezona se je konec septembra zaključila, a številne koče še imajo odprta svoja vrata. Letošnja sezona je bila drugačna, a kljub vsem črnim pomladanskim napovedim, jo je še dobro odnesla, so sporočili s Planinske zveze Slovenije. Zaradi omejitve širjenja koronavirusa so v kočah veljali posebni ukrepi, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje . "Nočitev je bilo za četrtino manj kot pretekla leta, vendar je bilo zaradi več enodnevnih gostov in razmeroma dobre njihove potrošnje sezona v finančnem smislu dobra, ne najboljša, a boljša od pričakovanj glede na pomladanske razmere. Predvsem je bila boljša v nekaterih višje ležečih sredogorskih kočah, kjer nekaj koč beleži celo izjemno dobro sezono, medtem ko je bila slabša v visokogorju, kjer so nekatere koče beležile polovico manj nočitev glede na pretekla leta," je povzel strokovni sodelavec na PZS Dušan Prašnikar.

Zaradi koriščenja turističnih bonov v kočah več neizkušenih planincev, domačini bolj zapravljivi

Letošnja sezona je posebna še zaradi nekaj pojavov. V kočah je bilo precej več enodnevnih gostov, v kočah in na splošno v gorah in hribih je bilo veliko število oseb, ki sicer ne zahajajo v planinski svet in opazno je bilo nekoliko večje trošenje za pijačo in hrano v planinskih kočah. Slovenski gost običajno poleg spanja porabi precej manj denarja v kočah v primerjavi s tujcem, v letošnjem letu pa v kočah opažajo, da so bili tudi domači gostje precej bolj ''zapravljivi''. Oskrbniki so mnenja, da je v dobršni meri k temu vplivala možnost koriščenja turističnih bonov, so zapisali v PZS.

Do 25. septembra 2020 je bilo v Sloveniji unovčenih 790.461 bonov v skupni vrednosti 107 milijonov evrov. Samo v planinskih domovih je bilo unovčenih 14.241 bonov (1,8% glede na število doslej unovčenih bonov) v skupni vrednosti 761 tisoč evrov (0,7% glede na celotno vrednost doslej unovčenih bonov).

"Koča na Poreznu (1585m, PD Cerkno) je letošnjo planinsko sezono poslovala dobro. V primerjavi s preteklimi leti je letošnja sezona rekordna. Nočitev je bilo podobno kot lani, le delež tujcev je bil zelo majhen. Manj je bilo pohodnikov na Via Alpini. Povečalo se je število domačih gostov, tudi zaradi turističnih bonov. Opazili smo več neizkušenih planincev, ki smo jih prepoznali po neustrezni opremi, obnašanju, čudnih vprašanjih in željah glede postrežbe. Imeli smo probleme z zagotavljanjem zadostnega števila ljudi za delo v koči, posebno od sobotah in nedeljah," je povedal predsednik PD CerknoIvan Rupnik.

Podobne izkušnje imajo tudi v kočah, ki jih upravlja Planinsko društvo Nova Gorica."Letos so bili v naših kočah večinoma slovenski pohodniki, ki so med drugim koristili tudi turistične bone. Rečem jim pohodniki, ker niso planinci. Manjka jim osnovnega planinskega znanja in njihove potrebe so drugačne, zahtevnejši so. Drugače smo s sezono zelo zadovolji, imeli smo veliko dela," je povedala predsednica PD Nova Gorica Franka Zega.

Smeti odnesi v dolino, novinci mečejo slabo luč na obiskovalce gora

Večina obiskovalcev je upoštevala ukrepe, ki so bili zaradi covida-19 potrebni tudi v planinskih kočah. Pohvalno je, da so se v letošnjem letu za obisk gora in hribov odločili ljudje, ki sicer ne zahajajo v gorski svet. Vendar pa del 'novincev' meče slabo luč na vse obiskovalce gora, opozarja PZS. "Pri obisku koč in še posebno nočitvah se je pokazalo nerazumevanje posebnosti gorskega sveta in nerazumna pričakovanja ponudbe v kočah. Hkrati pa so bili ti novi gostje v gorah vidno slabše opremljeni ali pa niso znali opreme pravilno uporabljati. Po informacijah Gorske reševalne službe je bilo v letošnjem letu več reševanj zaradi nepoznavanja terena, neizkušenj in preseganja lastnih zmožnosti. Posebno pa je potrebno opozoriti na problem odpadkov in smetenja. Zaradi novih gostov, ki povečini ne poznajo etike obnašanja v gorah, je bilo bistveno več odpadkov v kočah in v določenih predelih tudi ob poteh. Obiskovalce gora, ki redno ali vsaj občasno obiskujejo gore, smo že navadili, da svoje smeti vzamejo s seboj v dolino. Nove obiskovalce bomo morali v prihodnjih letih ozavestiti tudi glede odnosa do narave, lastne opreme za varno hojo in predvsem vedenja o uporabi planinske opreme ter resničnih pričakovanj ponudbe v kočah," je dodal Prašnikar.