Turistični boni bodo zaživeli že pred šolskimi počitnicami

Hotelirji v Ljubljani pa imajo težave, ker tujih turistov (še) ni zaradi zaprtih mej, pretežno pa so odvisni od njih. Turistični boni jim tako ne bodo prav veliko pomagali, se bojijo. " Izpada v turizmu se ne da nadomestiti. Sobo lahko oddaš enkrat, ne moreš je oddati trikrat, tako kot na primer v proizvodnji uvedejo več izmen. A kar želimo doseči z boni, je to, da namesto, da beležimo 70-odstoten padec, bomo nekje na 40- do 50-odstotnem padcu v turizmu," je povedal državni sekretar MGRT Zajc.

Izpad v turizmu je enormen – v aprilu smo na primer zabeležili 99-odstotni upad turističnih prenočitev. " Skoraj trimesečno zaprtje nastanitvenih objektov in vseh drugih objektov, ki jih imamo v zdraviliščih, je do zdaj nepredstavljiva številka. V tem času smo sicer naredili vse, da smo se pripravili na te nove izzive, predvsem varnostne ukrepe. Imeli smo to srečo, da so tri zdravilišča ostala odprta za negovanje pacientov in smo stalno lahko preverjali, ali ti protokoli res delujejo," je povedal Altbauer iz zdraviliškega turizma.

Gosta oddaje 24UR ZVEČER sta bila Iztok Altbauer , direktor Združenja slovenskih naravnih zdravilišč, in Simon Zajc , državni sekretar na gospodarskem ministrstvu.

Altbauer je poudaril, da so boni naredili veliko dobrega že zdaj, saj so ljudi spomnili, da začnejo spet razmišljati o tem, da potrebujejo oddih, dopust. "Odkar se je začelo o tem govoriti, pa se ni še niti vedelo, ali boni bodo ali ne, so pri nas začeli zvoniti telefoni. Vsak dan je teh klicev več, ko pa bo končno znan datum, kdaj bo te možno koristiti ..."

Na vprašanje, kdaj bo to, pa Zajc odgovarja, da je bilo najprej treba sprejeti zakon, ki pravi, da je treba v osmih dneh sprejeti uredbo. "Ta uredba bo sprejeta v osmih dneh. Potem nastopi problem z izvajanjem – Furs, ki bo izvajalec tega ukrepa, mora pripraviti vso podporo. Po zdajšnji časovnici bodo boni zaživeli do šolskih počitnic, tam nekje do 19. junija,"je napovedal.

Altbaur je povedal, da so v združenju mnenja, da bi te bone ob nočitvi z zajtrkom morale imeti možnost ponujati tudi turistične agencije. "Prepričani smo, da bi lahko izkoristile ves ta potencial, ki v Sloveniji je, pa ga mogoče sam hotel ne more izkoristiti,"je delil razmišljanje. Kot še en problem je izpostavil, da praktično vsi nastanitveni obrati, ki niso mestni hoteli, vključujejo polpenzione in še kakšno dodatno storitev, kar bo zdaj treba izločiti oziroma bo ob bonih samoplačniško. "Osnovna cena bo nočitev z zajtrkom,"pa je še enkrat poudaril.

Ideja za bon je takšna, da domačega gosta prepričamo, da čim večji del dopusta preživi v Sloveniji, pravi Zajc. "Že od začetka smo vedeli, da samo kampanja STO ne bo dovolj, zato smo se odločili za bone,"pravi in dodaja, da je smisel v nočitvi z zajtrkom to, da gost v turističnem kraju poleg nastanitvenega objekta obišče še kaj drugega in denar zapravi tudi v kakšni restavraciji ali ob ogledu naravne znamenitosti, obisku kulturnega dogodka … Tako želijo v turizem poleg 330 milijonov evrov, ki so jih v obliki bonov namenili tej panogi, prinesti še dodatnih 170 milijonov.

Kako drugod po Evropi rešujejo turizem?

Hrvati v prvi vrsti stavijo na nižje cene. Epidemija je podaljšala zimsko spanje na Jadranski obali, ki se zdaj prebuja v ero drastičnih znižanj. Konkretno – za hišo z bazenom v Lakmartinu na Krku boste letos na višku poletja odšteli 114 evrov, kar je le odtenek več kot lani zunaj sezone, ko je dnevni najem stal okroglih 100 evrov.

Naši južni sosedi so sicer minuli konec tedna prvič po izbruhu novega koronavirusa našteli več tujih kot domačih turistov. Od 42 tisoč dopustnikov je bilo več kot 60 odstotkov tujih državljanov, med njimi so prevladovali Slovenci.