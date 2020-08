Pri nekaterih zasebnikih še mogoče najti proste termine, sicer večinoma vse polno

Turistične kmetije, terme, obalna mesta in hribovska območja letos pokajo po šivih, tako da je nastanitev ponekod že težko dobiti, saj so kapacitete nekaterih ponudnikov praktično polne. A kljub vsemu lahko svoje bone unovčite še kje, sicer pa lahko počakate na konec poletne sezone in si oddih privoščite jeseni, ko bo morda, tudi na zdaj najbolj obljudenih destinacijah, lažje dihati.

Država je za pomoč turizmu po epidemiji koronavirusa med prebivalce razdelila za 345 milijonov evrov turističnih bonov, s čimer je zadela v polno. Bone je namreč do nedelje, 9. avgusta, izkoristilo že skoraj 361.232 upravičencev, v turistični sektor pa je tako steklo že skoraj 50 milijonov evrov. Ste vi med tistimi, ki so jih že izkoristili, ali še čakate, da odidete na lepše? Če ste med prvimi, upamo, da je vaš oddih potekal tako, kot ste pričakovali in si želeli, če pa spadate med zadnje, potem vam mogoče prav pride kakšen namig, kje jih lahko dobro unovčite.

Po podatkih Fursa in gospodarskega ministrstva domači gosti največ bonov unovčijo na Obali, v termah in na Gorenjskem. Kot opažajo v Slovenski turistični organizaciji (STO), so polno zasedene tudi turistične kmetije. "Po podatkih Združenja turističnih kmetij Slovenije so turistične kmetije zelo dobro zasedene, večina med njimi je zasedena v celoti do konca avgusta. Beležijo veliko rezervacij tudi za september, ponekod tudi že za oktober. Kot pri združenju navajajo, na zasedenost močno vpliva vreme; če bo jesen lepa, bodo kmetije zasedene," so pojasnili na STO.

icon-expand Glamping Garden Village Bled FOTO: Garden Village Bled

Podobno velja tudi za glampinge in večino zidanic. Zelo iskani pa so letos manjši hoteli, kampi in apartmajski kompleksi, še posebej ker je veliko le-teh v okviru term oz. zdravilišč, ki beležijo prav tako zelo dobro zasedenost, večina na ravni lanskega leta, pojasnjujejo na STO in dodajajo, da gre za nastanitvene kapacitete, umeščene v neokrnjeno naravo, ki omogočajo individualizirana, personalizirana doživetja. Je še kaj prostega? Na spletni strani servisa za rezervacijo nastanitev smo preverili, kje in za koliko denarja lahko dopustujemo v času od 23. avgusta do 30. avgusta letos. Nastanitev smo iskali za štiričlansko družino, iskali pa smo ponudbe na slovenski Obali, v termah in na turističnih kmetijah. Treba je sicer opozoriti, da je naše iskanje potekalo le na enem, sicer najbolj znanem spletnem servisu, zadetkov pa ni bilo veliko, saj je šlo za iskanje nastanitve v zadnjem hipu. A kljub temu smo našli nekaj ponudb, ki bi pritegnile marsikaterega gosta. V slovenski Istri smo tako našli nekaj zasebnih apartmajev, ki jih za sedem noči lahko najamete za ceno od 540 do 700 evrov. Hoteli v slovenski Istri so dražji, saj se cene gibljejo med 1200 in skoraj 2500 evri. Poleg Obale so letos izredno priljubljene tudi terme. V Moravskih Toplicah lahko tedensko bivanje v hotelu dobite za že od 1000 pa vse do 2500 evrov, medtem ko je cena nastanitve v apartmajih okoli 800 evrov. Podobne cene se gibljejo tudi v Termah Čatež in Termah Olimje. Čeprav turistične kmetije letos pokajo po šivih, lahko kakšno sobo še najdete, cene pa se gibljejo od 600 do 900 evrov za sedem nočitev.

icon-expand Izola FOTO: Shutterstock

Proste nastanitve je sicer zelo težko dobiti, saj smo Slovenci letos res dobro izkoristili podarjene bone in tako svoj dopust preživeli doma. Številni so si letos lahko privoščili tudi več, saj so že prihranjenemu denarju za počitnice lahko dodali še turistične bone in tako nadgradili svoj dopust. In kaj najbolj pritegne domače goste? Na STO opažajo, da številni iščejo počitnice v naravi, kjer lahko ohranjajo distanco do drugih in se posvetijo aktivnemu oddihu, med priljubljene destinacije pa spada tudi slovenska Obala. V Portorožu in Piranu so po podatkih STO zabeležili le za 18 odstotkov nižjo zasedenost kot lansko leto, pri tem pa beležijo okoli 160-odstotno rast domačih gostov (glede na lani). Povprečna zasedenost odprtih hotelov je bila v juliju 88-odstotna, pri upoštevanju še zaprtih hotelov pa je bila zasedenost 76-odstotna. Na omenjenih destinacijah računajo, da bi poleti lahko ustvarili do 80 odstotkov lanskih prenočitev.

Zelo dobro zasedenost beležijo tudi v Posočju, kjer se tudi pričakovana zasedenost v avgustu približuje številkam iz leta 2019. Delež domačih gostov je od 30 do 40 odstotkov, medtem ko jih je bilo lani le do 15 odstotkov. V kolikor ne bo slabše epidemiološke slike, so optimistični tudi za jesen, podaljšanje sezone pričakujejo predvsem na račun vavčerjev, so pojasnili. Zelo dobro (v juliju je bila do 90-odstotna) zasedenost beležijo tudi Brda, kjer je tudi za avgust zasedenost zelo dobra (pri številnih ponudnikih 100-odstotna). Kot sporočajo, se dobro polni tudi september. V Bohinju beležijo pretežno domače goste, pri čemer navajajo, da je obisk slovenskih turistov vezan tudi na vreme. Na letni ravni pričakujejo od 50 do 60 odstotkov lanskega prometa. V juliju so dobro zasedenost beležili tudi na Kočevskem (okoli 65 odstotkov, lani julija okoli 80 odstotkov), v avgustu pa je zasedenost še boljša, celo precej višja od prvotno pričakovane, so sporočili.

icon-expand Kranjska Gora FOTO: Shutterstock

Tudi v Kranjski Gori prevladujejo domači gostje, julija pa so zabeležili več kot 90-odstotno zasedenost, 80 odstotkov so predstavljali domači gosti. Za avgust pričakujejo skoraj 100-odstotno zasedenost. Odlično poletno turistično sezono pa beleži tudi Bela krajina, kjer je največja zasedenost ob Kolpi, povpraševanje pa je tudi po počitniških hiškah in kmetijah z nastanitvijo in glampingih. V strukturi sicer domači gostje predstavljajo 70 odstotkov, letos pa kar 90 odstotkov, pravijo na STO. Tudi Pomurje letos beleži zelo dobro zasedenost, v določenih terminih celo 100-odstotno, Moravske Toplice se po unovčenih vavčerjih nahajajo takoj za Portorožem in Izolo."Skupnost slovenskih zdravilišč beleži zelo dobro zasedenost članov (od 60- do 70-odstotno), pri nekaterih zdraviliščih celo več kot lani, pri čemer letos 90 odstotkov prenočitev ustvarijo domači gosti (lani 49 odstotkov),"pojasnjujejo na STO. Opaziti je, da je epidemija koronavirusa spremenila nakupno vedenje turistov in njihove vrednote."Po pričakovanjih turisti izbirajo bližnje destinacije, destinacije, ki so uspešne pri zajezitvi virusa in zagotavljanju standardov varnosti, trajnostno usmerjene destinacije, destinacije, ki turistom predstavljajo večjo varnost. Turisti iščejo manjše nastanitve, kot so glampingi, kampi, manjši hoteli, apartmaji in turistične kmetije, kjer je možno zagotoviti bolj individualno doživetje, pogosto izbirajo tudi aktivnosti na prostem," poudarjajo na STO.

icon-expand Panonska vas Prekmurje FOTO: Shutterstock