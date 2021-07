Novih turističnih bonov se marsikje ne da unovčiti. Zakaj?

"Želeli smo na bazen in za to uporabiti bone, pa so nam rekli, da jih ne morejo sprejeti," nam je sporočila bralka, ki ne razume, kako je to mogoče, če pa med drugim veljajo za npr. obisk muzeja, kina, živalskega vrta in nakup knjig. Pri letošnjih bonih, za razliko od lanskoletnih, ni opredeljeno, katere vrste storitev iz posameznih SKD-dejavnosti lahko ponudnik ponudi oziroma proda upravičencem. To pomeni, da pogoj, ki zahteva opravljanje glavne dejavnosti, ponudnikom omogoča, da lahko ponudijo storitev iz celotnega nabora posamezne SKD-dejavnosti in ne zgolj ene, kot je bilo določeno lani.

In čeprav kopališča niso eksplicitno navedena na seznamu ponudnikov storitev, pri katerih se lahko unovči BON21, se uvrščajo v skupino "druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas", kar pomeni, da kopališča bone lahko sprejemajo, težava pa torej tiči drugje. S podobno situacijo so se soočili tudi številni drugi, ki so želeli bon porabiti za na primer fitnes karto ali pa igro tenisa, pa je ponudnik dejal, da to pri njih ni mogoče. Bilo bi nekoliko nenavadno, da bona ne bi želeli. Zakaj torej ne smejo sprejemati bonov?