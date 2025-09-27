Svetli način
Slovenija

Turistični delavci v skrbeh: zaradi nove zakonodaje bi lahko izgubili goste

Ljubljana, 27. 09. 2025 08.56 | Posodobljeno pred 43 minutami

Mark Vidrih
Turistični delavci, ki letos beležijo rekordne številke – Slovenijo je samo avgusta obiskalo več kot 1,2 milijona gostov – se bojijo, da bi se ta trend prihodnje leto obrnil. Razlog pa: nova regulacija kratkotrajnega oddajanja stanovanj, ki naj bi začela veljati v začetku prihodnjega leta. V Portorožu in Ljubljani je v zasebnih nastanitvah lani bivala kar petina oziroma četrtina vseh obiskovalcev. "Če prihodnje leto te ponudbe pri nas ne bodo dobili, bi lahko odšli v sosednje države," menijo turistični delavci.

luksi123
27. 09. 2025 09.39
Saj bodo kmalu volitve in takrat bo sončni kralj odletel na smetišče zgodovine. In takrat se bo lahko začela normalizac8ja, ki jo je obljubljal, naredil je pa ravno obratno.
ajdanakolesu
27. 09. 2025 09.36
Nujno moramo ukrepat, da zmanjšamo turizem in spletne nomade, kajti od njih nimamo prebivalci nobene koristi, zgolj, večje gneče na cesti in parkingu, višje cene položnic in več smeti ! Slovenija mora postati nazaj oaza miru, čistoče, zasebnosti in vljudnega obnašanja.
Vakalunga
27. 09. 2025 09.36
+1
To je omejitev svobode in napad na privat lastnino katero KOLOZNIKI ne prenesejo samo skupinski kotli štejejo. )) Od leta 40. naprej..
Finfer
27. 09. 2025 09.27
+1
Podivjani turisti so hujši kot emigranti ovirajo nas ko hodimo v službo,v trgovino,na sprehod,ko kolesarimo skratka preveč jih je in nam hodijo pod nogami in je že ura da ustavimo ta stampedo !!
ho?emVšolo
27. 09. 2025 09.24
+1
Koliko solz in vpitja lastnikov teh nepremičnin. Kratkoročno oddajanje je masovni turizem, ki najmanj prinese v državni proračun. Ti turisti nabavljaho hrano v diskontnih trgovinah in so uporabniki uličnega fastfooda.
bodi
27. 09. 2025 09.18
-1
hehe in vi še kar plešete bolj vas tlačijo in obdavcujejo rajši jih imate
pope p
27. 09. 2025 09.11
+7
dobro ni potrebno podirati rekordov vsako leto
NotMe
27. 09. 2025 09.10
-1
Točno tako. Ne bo jih. Prihodkov za restavracije, muzeje, izlete pa ne bo 20% manj ampak 40, ker ravno gostje iz app trošijo tam največ, hotelski jejo v hotelu in se namakajo v bazenu
presnet
27. 09. 2025 09.09
+6
Pravilno, zmanjšat to oportunistično bookingovanje in dvojno obdavčit.
suleol
27. 09. 2025 09.01
+9
kar v hotele, kdo pa ima stanovanja ki jih oddaja, teli ki so podrdovali od bogatih starsev ali starih starsev, mafijasi, mutibarici, tajkuni, politiki, dohtorji ki spijo v sluzbenih itd, kar se mene tice komot vse obdavcit
Rožice so zacvetele
27. 09. 2025 09.17
-2
suleol, ne sodi vse po sebi, če imaš ti 2 levi roki, večina imamo 2 desni roki in ne jočemo dnevno tu gor, primi se dela... kdor DELA, ima... govorim o delu, ne o službi, da ne bo pomote.
ajdanakolesu
27. 09. 2025 09.39
ti si pa tak kot vse tiste nadležne reklame za prehranske dodatke, da bomo dolgo in zdravo živeli ahaa
