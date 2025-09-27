Turistični delavci v skrbeh: zaradi nove zakonodaje bi lahko izgubili goste

Turistični delavci, ki letos beležijo rekordne številke – Slovenijo je samo avgusta obiskalo več kot 1,2 milijona gostov – se bojijo, da bi se ta trend prihodnje leto obrnil. Razlog pa: nova regulacija kratkotrajnega oddajanja stanovanj, ki naj bi začela veljati v začetku prihodnjega leta. V Portorožu in Ljubljani je v zasebnih nastanitvah lani bivala kar petina oziroma četrtina vseh obiskovalcev. "Če prihodnje leto te ponudbe pri nas ne bodo dobili, bi lahko odšli v sosednje države," menijo turistični delavci.