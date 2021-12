V središče praznične Ljubljane bolj naključni mimoidoči in le tu in tam kakšen turist. Med njimi dve Britanki. "Želeli sva doživeti zimsko mesto z božičnim sejmom, to imate in je zelo dobro," pojasnita.

Ni naju toliko strah potovati, kot to, da je vse skupaj zapleteno, pravita turista iz Dubaja. "Vsak dan preverjava, ali so države odprte, kje potrebujeva covidno potrdilo." Britanki priznata tudi, da zaradi epidemije potujeta manj kot prej. "Lani sva bili v Franciji, ampak od takrat so to moje prve počitnice."

Skupin za vodene oglede, tako kot je skupina Švicarjev, skoraj ni, pravi turistična vodnica. "Zdaj pa se ukvarjamo samo še s tem, da sploh kakšno prijavo dobimo in smo srečni in veseli vsakega turista, ki pride, in jih občudujemo," situacijo opiše turistična vodnica Tina Hrast.

Največja težava je, da nimajo neke jasne časovnice, pravi. "Torej, kdaj se nekaj odpira, ob takih številkah bomo ostali odprti, ne bomo odprti, ta neka pravila, in potem se gost lažje odloča," dodaja Hrast.

Z obiskom tujih turistov smo bili poleti zelo zadovoljni, prav tako septembra in oktobra, pozitivni so bili tudi obeti za december, pravi predsednik združenja hotelirjev. "Potem pa se je kot strela z jasnega zgodil avstrijski lockdown in Slovenija je pristala na prvih straneh svetovnih straneh kot epidemiološko najslabša država na svetu," pove predsednik Združenja hotelirjev Slovenije Gregor Jamnik.

Italijanov, za razliko od prejšnjih let, skorajda ni

Omejitve druženja, prepoved slavja, lokali do 22. ure. Vse to je strmoglavilo povpraševanje po nočitvah, pravi Jamnik. "Trenutno je zasedenost tako nizka, kot bi že bili v lockdownu, čeprav nismo, neverjetno velik vpliv ima avstrijski lockdown, ki je naredil v celotni Evropi vsesplošno paniko," še dodajo v Združenju.

Čeprav upoštevajo vse ukrepe, a ni težava le varnost. "Bojijo se tudi nenadnih sprememb, da bodo morali v karanteno, kljub temu da so cepljeni, da se bodo morali testirati in da bodo pozitivni in bodo morali v karanteno," svarijo v Združenju.

In če so bili leta 2019 na prvem mestu Američani, Britanci, azijski gosti, je zdaj popolnoma drugače. Če že – prihajajo v glavnem gosti iz sosednjih držav.