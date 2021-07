Vzdrževalna dela na vrhuncu turistične sezone, turističnim delavcem prekipelo

Si lahko predstavljate, da bi nekdo sredi največje turistične sezone turističnim delavcem za tri dni odklopil elektriko? Točno to se dogaja v najbolj zahodnem delu države. Medtem ko se v Breginjskem kotu, v dolini reke Nadiže, na Kobariškem po kampih, apartmajih in v gostiščih v teh dneh gnetejo turisti, so se pri Elektru Primorska odločili, da jim bodo od ponedeljka do srede sredi dneva za pet ur odklopili elektriko, ker bodo tedaj opravljali vzdrževalna dela.

