Turistko zavrnili zaradi temne polti
V Sloveniji pa odmevajo trije primeri diskriminacije. Gimnazija na Primorskem ni zaposlila zborovodje, ker je bil poročen z moškim.Temnopolto švicarsko turistko naj bi na Gorenjskem odslovili iz dveh hostlov, na dan pa je prišla tudi zgodba ženske, ki se je želela v brivnici naročiti na moško oblikovanje frizure, a so jo zavrnili, ker je ženska.
