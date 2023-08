Turistov ob Savinji avgusta ne bo, skoraj vse je uničeno

Glavna turistična sezona v savinjsko-šaleški regiji traja od začetka junija do sredine septembra, največji obisk pa imajo običajno avgusta. "Prav zato bo izpad zelo velik," so zapisali v agenciji. Kot so poudarili, niso uničeni le kampi in apartmaji, temveč tudi ceste in mostovi.

Po njihovi oceni je bilo v dolini ob nedavni ujmi s poplavami med 1500 in 1800 turistov. Nekateri so jo zaradi slabega vremena zapustili že prej. "Vsi turisti, ki so želeli, so nastanitve že zapustili in so na varnem," so poudarili.