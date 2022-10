Turizem na kmetih: namesto traktorjev v nakup wellness opreme

Število turističnih kmetij v Sloveniji v zadnjih letih narašča, prav tako tudi delež prenočišč, ki jih nudijo. Ta po podatkih Združenja turističnih kmetij Slovenije predstavlja okrog pet odstotkov vseh turističnih nastanitev v Sloveniji. Gostje namreč vse bolj cenijo in iščejo mir ter sveže pridelano hrano, ki z vrta ali iz hleva roma direktno na krožnik. Prednost sta domačen pristop in neposreden stik, ki ga na turističnih kmetijah nudijo gostom. Vse več kmetij si tudi prizadeva iti v korak s časom in svojo ponudbo plemenititi z wellnessi.

V Sloveniji je po podatkih ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nekaj manj kot 1200 kmetij, ki imajo kot dopolnilno dejavnost registriran turizem. Od tega 661 kmetij nudi prenočitve in hrano ali zgolj hrano, 507 je izletniških kmetij, ki imajo prehodne goste, ponudbo pa bogati še 101 vinotočev in 40 osmic.

Turistična kmetija Urška iz Križevca v občini Zreče je primer, ki se ji je vložek v trende sodobnega časa obrestoval. Pred 15 leti so za goste zgradili wellness, ki ga ima danes kot dodatno ponudbo sicer vse več turističnih kmetij. "Ko so drugi kmetje s sredstvi preko enega od razpisov kupovali traktorje, ki jih danes verjetno več nimajo, smo sami s sredstvi z razpisa zgradili wellness, kar se nam je do danes močno obrestovalo," je izpostavila Urška Topolšek Planinšek z omenjene kmetije.

Vse več slovenskih turističnih kmetij ponuja gostom tudi wellness (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Potrebe po nenehnem prilagajanju in vlaganju v dejavnost se zavedajo na turistični kmetiji Pri Kovačniku na Planici na Pohorju, kjer se trenutno pripravljajo na državni razpis za razširitev nastanitvenih zmogljivosti, je povedala Barbara Štern. Kot je dodala, je povpraševanje po turističnih kmetijah pri nas precejšnje. Sami na primer imajo rezervirane zmogljivosti tudi za en mesec naprej. Gostje vse bolj stavijo na nemnožični butični turizem Obisk turističnih kmetij je v letih pred epidemijo v povprečju naraščal okoli 15 odstotkov letno. V času covida-19 se je rast sicer umirila, a obisk ni upadel, kar v Združenju turističnih kmetij Slovenije pripisujejo predvsem turističnim bonom. Med epidemijo se je močno spremenila tudi struktura gostov, je pojasnil predsednika združenja Matija Vimpolšek: "Kmetije, ki nudijo prenočitev in hrano, so imele pred epidemijo okoli 30 odstotkov domačih in 70 odstotkov tujih gostov. S pojavom covida-19 se je ta številka močno obrnila v korist domačih gostov," je pojasnil.

Od 1200 kmetij, ki imajo kot dopolnilno dejavnost registriran turizem, Združenje turističnih kmetij Slovenije povezuje okoli 400 kmetij. Njegova osnovna naloga je prav povezovanje turističnih kmetij, strokovna pomoč pri njihovi registraciji, razvoju dejavnosti in vodenju različnih evidenc, za kar skrbi Kmetijsko gozdarski zavod Celje.