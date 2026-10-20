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Slovenija

Prostor pod pritiskom turizma: gneča, dražja stanovanja, posegi v krajino

Ljubljana, 20. 10. 2026 09.57 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
Ne.M.
Turisti v Sloveniji

Turizem v nekaterih delih Slovenije po oceni Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije že presega nosilne zmogljivosti prostora. Opozarjajo, da gneča, pritisk na stanovanja, višje cene in posegi v krajino niso več le posledica uspešnega razvoja turizma, temveč znak pomanjkljivega prostorskega načrtovanja, ki lahko ogrozi prav tiste vrednote, zaradi katerih so kraji privlačni za obiskovalce.

Gneča na Soči
Gneča na Soči
FOTO: Shutterstock

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije ugotavlja, da vidni učinki turistične preobremenjenosti, kot so gneča, preobremenjena infrastruktura, višje cene storitev in stanovanj ter spreminjanje namenske rabe prostora, marsikje v Sloveniji ne odražajo več le neravnovesij, ki jih turistična dejavnost povzroča v prostoru. Ponekod jasno kažejo, da je prag obremenitve prostora že presežen, so zapisali.

Kot strokovna organizacija arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev zbornica ocenjuje, da prekomerni turizem ni zgolj posledica velikega števila obiskovalcev, temveč tudi odsotnosti ustreznega načrtovanja.

"Turizem ni abstraktna gospodarska dejavnost: odvija se v konkretnem prostoru in ga trajno preoblikuje. Vrednost, ki jo tržijo turistični ponudniki, izhaja iz kakovosti prostora in krajine, ki so ju skozi čas s svojim delom ustvarjali prebivalci," opisujejo v zbornici. Ta vrednost po njihovem prepričanju temelji na krajini, kulturni dediščini, naravnih vrednotah, javni infrastrukturi in vsakdanjem življenju lokalnih skupnosti. Krajev zato po njihovem mnenju ne smemo obravnavati zgolj kot turističnih proizvodov ali destinacij, temveč predvsem kot življenjske prostore.

'Vsak prostor ima nosilno zmogljivost'

Kot poudarjajo, ima vsak prostor nosilno zmogljivost in spremembe rabe zemljišč in stavb, vplivi na stanovanjski trg, predvsem pa posegi v javni prostor in krajino, lahko trajno ogrozijo to nosilnost.

Če se bo turizem v prostoru še naprej razvijal brez ustreznih strokovnih podlag in presoj, lahko njegove negativne posledice ogrozijo prav tisto, kar trži: krajino, naravno in kulturno dediščino, so zapisali v zbornici.

Turisti v Sloveniji
Turisti v Sloveniji
FOTO: Bobo

Obvezna strokovna podlaga: ocena nosilne zmogljivosti

Zbornica meni, da je treba oceno nosilne zmogljivosti prostora za odločitve o novih nastanitvenih zmogljivostih in turistični infrastrukturi vključiti v sistem prostorskega načrtovanja kot obvezno strokovno podlago. "Upoštevati jo je treba v državnem prostorskem redu, regionalnih prostorskih načrtih in občinskih prostorskih aktih. Za regionalne prostorske plane vseh razvojnih regij naj njeno pripravo zagotovi država prek ministrstva, pristojnega za turizem, na lokalni ravni pa naj jo zagotovijo občine, v katerih je turizem pomembna razvojna dejavnost ali lahko pomembno vpliva na prostor in okolje," so sporočili iz zbornice.

Zbornica svoje člane, arhitekte, krajinske arhitekte in prostorske načrtovalce poziva, da pri svojem delu udejanjajo visoke standarde in strokovna načela. "Pri projektih na turističnih območjih se morajo poglobiti v kontekst kraja, povezati z drugimi strokami ter produktivno sodelovati s pristojnimi institucijami in mnenjedajalci," so jasni v zbornici. Naročnikom so tako po njihovih besedah dolžni pojasnjevati, kako pristopiti k prostorskim posegom v turistično obremenjenem okolju, in pri razvoju projektov vztrajati pri strokovnih stališčih in argumentih.

Lokalno življenje in turizem se morata prepletati

Po njihovih stališčih se morata prepletati tudi lokalno življenje in turizem. "Naloga arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev je soustvarjanje prostorov, ki povezujejo vsakdanje življenje lokalne skupnosti s turističnimi dejavnostmi. To zahteva porozne prostore, v katerih se prepletajo lokalno in turistično, delo in počitek, dnevni opravki, praznovanja in izjemna doživetja," so zapisali. Novi posegi morajo po njihovih prepričanjih izhajati iz merila in identitete kraja.

Javna naloga države in lokalnih skupnosti je tudi prenova dediščine, so še poudarili. To se mora pregledno financirati iz javnih sredstev, navajajo. Zbornica nasprotuje posebnim dajatvam, ki bi dodatno obremenile turistične ponudnike, podpira pa možnost namenske porabe dela turistične takse za ohranjanje kulturne dediščine, narave in krajine.

Zbornica bo v okviru svojih pristojnosti pripravila pobudo pristojnemu ministrstvu, da se ocena nosilne zmogljivosti prostora opredeli kot obvezna strokovna podlaga pri odločanju o umeščanju novih nastanitvenih zmogljivosti in turistične infrastrukture v prostor.

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KOMENTARJI20

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Boti
20. 10. 2026 11.59
kar sejes to zanjes🙈
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0 0
shift
20. 10. 2026 11.56
Mogoče pa je potrebno vsakemu izmed nas izdati »dovolilnico« za 2 ali 3 potovanja letno 😊)….potem ne bo guzve.
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0 0
shift
20. 10. 2026 11.54
zakaj pa ne iskati rešitve pri viru problema? torej vsem ljudeh ki si želijo vsak vikend nekam it? in tudi grejo...danes res ni problem biti en vikend na triglavu, drugi na obali, tretji na cipru, četrti v španiji…kaj vse nas popotnike priganja ne vem. Trend? Potreba po potovanju? Potreba po hvaljenju kje vse si bil? Doživljanje nečesa kar si videl na tv-spletu in sedaj moraš še ti tisto videt in doživet?...dokler bodo mase ljudi, se bodo odpirali apartmaji, gostilne, vodiči…ko ne bo več ljudi bodo gostinski obrati propadli, vodiči izginili in počeli kaj drugega,…apartmaji samevali…tisti ki pa živijo tam, pa bodo še naprej imeli radi svoj košček zemlje, zanj skrbeli in tam živeli. Vem, da je blokovskemu človeku to težko razumljivo, ampak tako je…
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0 0
Trikrat cepljen
20. 10. 2026 11.41
Zaradi kamp turistov je v sezoni zaprta cesta skozi veliko Zako na Bledu. Prevozna je le ob nakupu katice - dovolinice. Torej zaprta pot iz smer Gorje do Mlino, ali Bohinjska Bela, oziroma bohinjski kot. Glavno vprašanje : kdo je bil preje tam in uporabljal to pomembno lokalno povezavo ? Neki veleumni lokal veljaki se spomnijo pot naresti plačljivo, pod pretvezo ekologije, med tem ko promet ob jezeru med centrom in Boh. belo popolnoma stoji. Tu gre le za denar in ne ponujene rešitve .
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0 0
Kumul
20. 10. 2026 11.39
Kje je bila ta Zbornica za moje škornje, ko so se gradila nakupovalna središča? Posledično je izumrla drobna obrt, ljudje so se, delno zato izselili iz starih mestnih jeder in ustvaril se je prostor za turizem. Zdaj pa je le-ta kriv za vse gorje. Kdor ima 5 minut v državi se znaša nad to gospodarsko panogo. Ne razumem več! Ni stanovanj, kolone, vrste na blagajni, smeti, hrup in še
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0 0
luna.3
20. 10. 2026 11.31
Požrešnost posameznikov v lepih okoljih, saj ne vedo, iz katere "nepremičnine" bi še naredili apartma. Resnično, vse krajinske lepote se bodo izničile, tudi infrastruktura in ostalo ni prirejeno tako in sčasoma se bo pokazalo, da ne zmore take obremenitve. Posledice pa bodo nosili prebivalci krajev, kjer se v zadnjih dveh letih kaže ogromen naval turistov...
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-1
1 2
Con-vid 1984
20. 10. 2026 11.32
Še dobro, da ni požrešnosti večjih lastnikov turističnih nastanitev, kaj ne?
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+1
1 0
WOKEPROPAGANDA
20. 10. 2026 11.30
Ljubljana je zaradi števila turistov in priseljencev že zgubila svoj čar! To velja tudi za druge znane turistične kraje!
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+2
3 1
zaba67
20. 10. 2026 11.27
kako naj bi načrtovali arhitekti, ko so reke in obrežja prepolna, ko je preveč nastavitvenih kapacitet, ko so domačini talci pretiranega turizma, takrat bi vsekakor morali malce bolj razmišljati o butičnem turizmu in ne sedaj bluziti o načrtovanju...
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-1
0 1
Freedom fighter
20. 10. 2026 11.17
Zakaj je preobremenjena infrastruktura? Zato ker se ni nič vlagalo v posodobitve. Ceste so katastrofa. Avtocesta je parkirišče. Da ne omenjam železnice. Ko, če bodo mesta zapustili turisti bodo male trgovinece, gostilne,... propadle. Postalo bo mesto duhov in tovaren v tuji lasti, ki se bodo do prebivalcev obnašale kot ne bodi ga treba. Zamislite se Mal nad tem "skropucalnem" člankom in komu je v interesu.
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+5
5 0
Kumul
20. 10. 2026 11.41
👍
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+1
1 0
gongash
20. 10. 2026 11.14
Preveč je turistov. To ni razvoj.
Odgovori
+1
5 4
_endrug
20. 10. 2026 11.12
Turisti naj bodo v hotelih in se bo vse uredilo. Oddajanje stanovanj poceni turizem, a podraži življenje ljudem. Masovni turizem je pač le hitro služenje denarja.
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-3
3 6
Freedom fighter
20. 10. 2026 11.23
Ja hotel tujega lastnika. LOL sobodajalsta je vir avtentičnega turizma. Zavedati se je treba, da smo nekateri sami zgradili apartmaje, stanovanja,... Tisti, ki pa so proti ma v življenju niso nič naredili. Življenjski stroški pa so visoki zaradi vsesplošne draginje. Če je projektant, zidar, zemljišče, kumunala, elektrika, ogrevanje,... vse tako prekleto drago bo tudi cena nepremičnine prekleto draga. Tukaj turizem nima veze.
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+5
5 0
Emtisunce
20. 10. 2026 11.03
Povsod treba dati rampe, 500 kos raje naprej, ostali stoj oziroma vozi Miško dalje.
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-2
1 3
devlon
20. 10. 2026 11.01
Turizem...rak človeštva
Odgovori
+6
8 2
Truth
20. 10. 2026 10.59
No s....Sherlock....ene 10 let prepozno so se zbudil. Odpvoedi vsem, če tega prej niso vidli.
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+5
6 1
Ivo V.
20. 10. 2026 10.57
Turizem je večji onesnaževalec okolja kot je industrija. Človeštvo bi se najlažje odreklo turizmu in s tem podaljšalo življenje celotnemu planetu.
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+7
9 2
Truth
20. 10. 2026 10.59
Treba vsak vikend iz LJ na Morćka no....kaj tebi ni jasno. Žabice niso srečne doma... :)
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+5
10 5
FreedomMan
20. 10. 2026 11.24
Na srečo nihče iz morćka ne hodi v Ljubljano v službo ali na faks.
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+1
1 0
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