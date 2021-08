Vrhunec turistične sezone je kisik tako za gostince kot tudi ponudnike namestitev

Turistična sezona je na vrhuncu. Plaže na slovenski Obali so polne, prav tako hoteli in apartmaji, turistični ponudniki so seveda zadovoljni. Prav tako gostinci, saj je – še posebej ob koncih tedna – težko najti prosto mizo, iskanje prostih namestitev brez predhodne rezervacije pa je že kar misija nemogoče. In tako bo še vsaj do sredine avgusta.

icon-expand