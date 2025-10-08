Svetli način
Slovenija

Türk v Ljubljani o zagotavljanju sredstev za uresničevanje človekovih pravic

Ljubljana, 08. 10. 2025 15.39 | Posodobljeno pred 15 dnevi

STA , M.V.
Na obisku v Sloveniji se mudi visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk. Ob sprejemu na instituciji Varuha človekovih pravic je med drugim poudaril pomen zagotavljanja zadostnih sredstev za uresničevanje človekovih pravic. O sodelovanju Slovenije z njegovim uradom se je pogovarjal s predsednico republike.

Türk je med obiskom institucije Varuha, kjer sta ga sprejela njen začasni vodja Ivan Šelih in pomočnica vodje Centra za človekove pravice pri Varuhu Simona Drenik Bavdek, poudaril tudi pomen socialnih pravic, vključno z ratifikacijo izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah.

Šelih je med drugim izpostavil pomen pridobitve statusa A po Pariških načelih leta 2021 in spomnil, da je ponovna akreditacija predvidena za prihodnje leto. Opozoril je, da bi dolgotrajno neimenovanje vodje institucije Varuha, ki je brez njega že več kot sedem mesecev, lahko ogrozilo ta status.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk
Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk FOTO: AP

Tako Šelih kot Drenik Bavdek sta opozorila tudi na neuresničevanje odločb ustavnega sodišča in izpostavila, da ostaja neuresničenih približno 120 priporočil Varuha. Omenila sta pomanjkanje sistemskega spremljanja priporočil odborov ZN in pomanjkanje razčlenjenih podatkov, kar onemogoča sprejemanje ustreznih ukrepov za učinkovito varstvo pravic določenih skupin, denimo Romov.

Govorili so tudi o izzivih na področju pravosodja in vladavine prava, prepočasnem procesu deinstitucionalizacije v Sloveniji, slabim dostopom javnih zgradb za osebe z različnimi oblikami oviranosti, številnih nerešenih vprašanjih na področju okolja in uresničevanju ustavne pravice do pitne vode.

Türk se je o sodelovanju Slovenije z njegovim uradom pogovarjal tudi s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Kot so sporočili iz njenega urada, sta govorila o vlogi človekovih pravic v sistemu ZN ter slovenskih prednostnih nalogah na tem področju.

Pirc Musar mu je zagotovila, da Slovenija ostaja zavezana univerzalnosti, nedeljivosti in enakosti vseh človekovih pravic. "Nikoli ne smemo molčati ob očitnih kršitvah - človekove pravice morajo ostati temelj mednarodnega miru in varnosti," je dejala in izpostavila pomen krepitve financiranja stebra človekovih pravic pri ZN.

Pomlad 88
09. 10. 2025 14.58
Amerika ne da več za Pallestince; v Sloveniji ni problem, nimamo za naše otroke, je pa za Palestince
ODGOVORI
0 0
Na pol ovca
08. 10. 2025 18.46
+0
Lutka kot pajaci v Bruslju, LJ...
ODGOVORI
1 1
Arguss
08. 10. 2025 16.58
+0
Jožica kje si bla, ko sem te iskal.......
ODGOVORI
1 1
JApajaDAja
08. 10. 2025 16.38
+1
kaj ko bi kašno rekla o človekovih DOLŽNOSTIH' a to pa ne?!
ODGOVORI
2 1
Julijann
08. 10. 2025 15.54
+1
A mu je predsednica kaj omenila, da se pri nas kršijo človekove pravice. Že na osnovi politične pripadnosti! Mu je povedala, da 14.člen Ustave RS vsakomur zagotavlja enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, spol, vero, politično pripadnost ....? A mu je omenila, da ko pa se Golob usede za krmilo države, pa pravi, počistiti je treba janšiste!
ODGOVORI
2 1
