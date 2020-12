Turki niso uspeli s pritožbami glede drugega tira

Iz družbe 2TDK so sporočili, da turški družbi, ki sta se potegovali za posel izgradnje drugega tira, nista bili uspešni. DKOM tako odloča le še o štirih zadevah, ki so se navezovale na nepravilnosti pri postopkih izbire ponudnikov.

icon-expand Številni zahtevki za revizije in drugi zapleti

Zahtevka za revizijo, ki sta ju v postopku pravnega varstva pri oddaji posla za glavna dela na drugem tiru železniške proge med Divačo in Koprom skupaj vložili družbi JV YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş. in Unitek İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş., je Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljena, so danes sporočili iz družbe 2TDK. Prav tako so dodali, da DKOM ni prepoznal kakšne nepravilnosti, ki bi jo storila družba 2TDK. Številni zahtevki za revizije in drugi zapleti Državna revizijska komisija v tej fazi postopka sicer odloča še o štirih revizijskih zahtevkih od sedmih, kolikor jih je bilo podanih. Nazadnje je tako konzorcij Gorenjske gradbene družbe skupaj s partnerjema, novomeškim Cestno-gradbenim podjetjem in češkim Metrostavom, prejel odločitev Državne revizijske komisije – ta je ugodila pritožbi avstrijskega Strabaga, da omenjeni konzorcij ne izpolnjuje referenc za glavna gradbena dela pri projektu Drugi tir. Sporna je Metrostatova referenca. Iz 2TDK so takrat sporočili , da bodo v luči novih dejstev nadaljnjo odločitev sprejeli v najkrajšem možnem času.

Kandidati so namreč morali izkazati, da so po metodi NATM zgradili predorske cevi v dolžini šestih kilometrov za drugi odsek in v dolžini 10 kilometrov za prvi odsek. 2TDK je namreč razpis za glavna dela razdelila na dva dela, in sicer od Divače do Črnega Kala in od Črnega Kala do Kopra. Strabag je po pojasnilih revizijske komisije priložil obširno listinsko dokumentacijo, ki potrjuje navedbe, da so bili v okviru referenčnega projekta zgrajeni predori po dveh različnih metodah in da so bili po metodi NATM zgrajeni predori zgolj v skupni dolžini 5,5 kilometra. Na 2TDK niti pred sprejemom izpodbijane odločitve niti v predrevizijskem postopku niso preverili sporne reference, so zapisali na revizijski komisiji. Zaključek 2TDK o priznanju usposobljenosti za dela pa so na komisiji označili za vsaj preuranjen.

Novembra pa je DKOM tako objavil, da so kot neutemeljenega zavrnili zahtevek za revizijo, ki sta ga v postopku pravnega varstva pri oddaji posla za glavna dela na drugem tiru med Divačo in Koprom skupaj vložili družba Euro-Asfalt iz Sarajeva in turška družba IC Ictas Insaat. Omenjeni družbi sta naročniku – projektnemu podjetju 2TDK – očitali kršitve, ker gradbincema ni priznal sposobnosti in ju posledično ne bo povabil k sodelovanju v drugi fazi postopka oziroma k oddaji ponudbe. Z Državne revizijske komisije so konec novembra sporočili, da niso ugotovili zatrjevanih naročnikovih kršitev. Vlada bi pri največjem infrastrukturnem projektu znova sodelovala z Madžari Odbor DZ za zunanjo politiko je prejšnji teden sprejel sklep, s katerim je pogajalski skupini oz. ministrstvu za infrastrukturo dal zeleno luč za pogajanja z Madžarsko o sodelovanju pri projektu drugi tir. Večji del opozicije in koalicija sicer glede načrtovanega sodelovanja ostajata na različnih bregovih. Neuradno izhodišča predvidevajo, da bi Madžarska kot družbenica v projekt vstopila z 200-milijonskim kapitalskim vložkom v 2TDK. Slovenija bi v zameno za vložek Madžarski pomagala tudi pri pridobivanju zemljišča v Luki Koper ali ob njej.