Turki prihajajo!

Potem so seveda še prvomajski kresovi, povezani s pravicami delavcev. Ampak danes bomo govorili o kmetih. Ti so namreč prižigali kresove v podporo protestom nemških kmetov in ker so ... Nasploh nezadovoljni. Povod v Nemčiji je bila napoved vlade, da bo zmanjšala subvencije oziroma davčne olajšave za nafto in gorivo.

Že dalj časa lahko gledamo prizore, ko na tisoče kmetov stavka, stavkovne zahteve podkrepijo s traktorji, včasih pa tudi malo raztrosijo gnoj in ga zažgejo meščanom pod nos. Podobni prizori kot v Nemčiji so bili tudi po drugih evropskih državah. Protestirali so nizozemski kmetje, španski, ker bi jim radi omejili dostop do že tako na pol izsušenih rek, francoski, ker nočejo, da jim omejijo poljubno posipanje pesticidov, Poljaki in drugi z vzhoda zaradi uvoza cenejših ukrajinskih žit in tako naprej.

Vse to se dogaja v časih, vem, slišati bo kot blasfemična trditev, ko gre kmetom, vsaj v Evropski uniji, verjetno najbolje v zgodovini.

Po drugi svetovni vojni, ko je bilo veliko ljudi lačnih in se marsikdo izmed naših staršev še spomni paketov Unrwa, je bilo bistveno pridelati več hrane. To so hoteli doseči tudi z zagotovljenimi cenami proizvodov in subvencijami, od leta 1962 se to imenuje Skupna kmetijska politika. Cilj so dosegli in od takrat Evropa proizvaja viške hrane. Kmetijska politika pa se ni kaj dosti spremenila. Leta 1985 na primer je šlo še skoraj tri četrtine proračuna takratne predhodnice Evropske unije za kmetijstvo.

Podobno nekako, kot pripoveduje češki pisatelj Michal Viewegh v romanu Čudoviti pasji časi, da se je rodil kot slaboten nedonošenček, ki si je sicer hitro opomogel, ampak babici sta se, še ko je bil star eno leto in imel 12 kilogramov, z ogromnimi količinami hrane borili, da ne bi umrl od lakote.

Vsak poskus, da bi kaj spremenili, se je končal s srditimi upori kmetov, na primer v 70. letih, ko so kmetje iz številnih evropskih držav šli nad Bruselj, so policisti celo uporabili strelno orožje in ubili enega izmed demonstrantov.