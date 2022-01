Turki z gradbenim dovoljenjem za delavsko naselje pri Orehku

Občina Postojna je v petek turškemu podjetju le izdala gradbeno dovoljenje za delavsko naselje, poroča TV Slovenija . Gradnja naselja je potekala že od septembra, ker pa gradbeno dovoljenje ni bilo izdano, so jo pristojni inšpektorji ustavili. Podjetje je moralo plačati 33.000 evrov kazni oziroma nadomestila za degradacijo prostora.

Zdaj je znesek plačan in turško podjetje bo naselje lahko zgradilo do konca. V naselje se bo lahko v prihodnjih mesecih naselilo več kot 400 delavcev, ki gradijo predore in viadukte na trasi drugega tira.

Turki so sicer želeli delavsko naselje pri Orehku postaviti po vzoru naselja na Hrušici, kjer turški gradbinec Cengiz koplje drugo cev predora Karavanke, a so morali v nasprotju s postavitvijo naselja na Hrušici, kjer je bila zadostna priglasitev del, za začasno naselje pri Orehku zaprositi za gradbeno dovoljenje.

Sive lase je gradbincem po neuradnih, a zanesljivih informacijah povzročal tudi eden od lastnikov nepremičnine v okolici načrtovanega naselja, ki naj bi želel gradnjo zaustaviti s kazensko ovadbo, v kateri izvajalcem očita onesnaževanje okolja in pitne vode.