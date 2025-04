Turki zagotavljajo, da bodo drugi tir kljub finančnim težavam dokončali

Turški minister za promet in infrastrukturo Abdulkadir Uraloglu je na delovnem obisku v Sloveniji zagotovil, da turški izvajalec Yapi Merkezi kljub finančnim težavam ostaja na projektu drugega tira železniške proge Divača-Koper. Z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek sta se dogovorila za sprotno spremljanje situacije.

Ministra sta si dela na drugem tiru Divača-Koper ogledala danes dopoldan, popoldan pa še dela v drugi cevi karavanškega predora. Oba projekta sta namreč povezana s turškimi izvajalci. Ob zaključku obiska sta pred predorom Karavanke podala izjavo za javnost. Pohvalila sta uspešno gradnjo druge cevi predora Karavanke in se zavzela za skupno reševanje izzivov na drugem tiru. Glede na izzive je minister ravno ob pravem času v Sloveniji, je izpostavila ministrica Bratušek. Vesela je ministrovih zagotovil, da Yapi Merkezi ostaja na projektu drugega tira. "Vesela sem, da se projekt izvaja tako, da smo v okviru finančno investicijskega programa in tudi izvedbenega roka," je dejala in dodala, da bodo marca 2026 začeli izvajati testne vožnje. "Dokler projekt ne bo končan, Yapi Merkezi ne bo zapustil Slovenije," je zagotovil minister Uraloglu. Dodal je, da bodo budno spremljali tudi dano obljubo, da bo projektu zaključen v roku enega leta.

"S podjetjem smo v kontaktu, da se uredi, če je karkoli še treba urediti," je dejal. Ob tem je dodal, da so se na današnjem obisku dogovorili, da bodo projekt pozorno spremljali na mesečni ravni. Glede informacij, ki so se pojavile v javnosti, da se turško podjetje v veliki meri umika z gradbišča drugega tira, je minister pojasnil, da sta v projektu dva partnerja, med katerima je prišlo do razporeditve del. Yapi Merkezi mora izvesti še nekatera dela v predorih, polaganje tirnic in elektro-strojna dela. Kot je pojasnila Bratušek, po pogodbi dela med Yapi Merkezijem in Kolektorjem niso bila razdeljena po odstotkih, zato je to njun dogovor. "Zame ni tako pomembno, kdo bo kaj naredil, pomembno je, da bo projekt izveden," je poudarila. "Danes tu oba ministra zagotavljava, da bova storila vse, kar je v najini moči, da ta projekt skupaj pripeljemo h koncu," je dejala ministrica. Ob tem je izpostavila še, da so dela, ki jih je opravil Yapi Merkezi in sta si jih danes z ministrom ogledala, izvedena zelo kakovostno ter korektno.

Se je pa ministrica odzvala tudi na pomisleke glede evropskih sredstev. Zagotovila je, da njihovo črpanje ni ogroženo. "Še več, prepričana sem, da bomo uspeli za ta projekt in tudi naslednji tir zagotoviti še dodatna evropska sredstva," je dejala. Tistim, ki s svojimi izjavami burijo duhove, pa polaga na srce, "naj se prej poglobijo v zakon ter ne delajo panike, kjer ni treba". V javnosti so se namreč pojavile informacije, da bi se lahko pojavile težave zaradi referenc, ki jih konzorciju zagotavlja Yapi Merkezi in jih Kolektor nima.

Gradnja druge cevi predora Karavanke

Brez kakšnih posebnosti medtem potekajo dela na drugi cevi avtocestnega predora Karavanke, ki jih izvaja Cengiz. "Z izvedbo smo zelo zadovoljni. Stvari tečejo tako, kot smo si zamišljali, mogoče celo nekaj hitreje, kot je bilo prvotno predvideno," je povedala ministrica. "Tu imamo primer dobrega sodelovanja med ministrstvom, naročnikom, nadzorom in izvajalcem," je dodal Uraloglu. Dela na drugi predorski cevi naj bi bila zaključena do konca leta, potem bo sledilo testiranje in marca prihodnje leto otvoritev ter preusmeritev prometa. Zatem bo stekla obnova prve predorske cevi, ki bo trajala do leta 2029.

