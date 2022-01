Turnega smučarja iskali tudi z brezpilotnim letalnikom in termovizijsko kamero

Kot so gorski reševalci zapisali na družbenem omrežju, so s termovizijsko kamero na letalniku že v petek pregledali južno pobočje Stola, nato pa so bili zaradi izredno močnega vetra primorani reševalno akcijo prekiniti. Iskanje so nato nadaljevali v soboto, ko so pogrešanega našli mrtvega.

Slovenske gore so v soboto znova terjale dve življenji. Od petka pogrešanega turnega smučarja je na območju Stola iskalo več reševalnih enot: GRS Radovljica, GRS Bohinj in GRS Tržič. Aktiviran je bil tudi brezpilotni letalnik, s katerim upravlja Komisija za zveze GRZS.

Zaradi nenadnega obolenja pa je umrl tudi planinec na Lubniku, so sporočili ob tem. Tam so posredovali gorski reševalci GRS Škofja Loka, ki so preminulega prenesli v dolino.

V gorah so sicer posredovali tudi zaradi poškodb planincev. Tako so v soboto že v zgodnjih jutranjih urah pomagali osebi, ki si je na planini Koren hudo poškodovala prsni koš. Osebo so s pomočjo helikopterja Slovenske vojske prepeljali v dolino na nadaljnje zdravljenje.

Reševalci posredovali tudi v nedeljo

Brez poškodb pa ni minila niti nedelja. Nekaj minut čez 13. uro si je pri vračanju s hriba Škabrijel, občina Nova Gorica, pohodnica poškodovala nogo in zato ni mogla nadaljevati poti. Reševalci Enote za hitre reševalne intervencije Mestne občine Nova Gorica so ji imobilizirali poškodovano nogo in jo prenesli do parkirnega prostora, kjer so jo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Šempeter pri Gorici.

Nekaj minut kasneje pa so v Dolškem grabnu v Kamniški Bistrici posredovali reševalci GRS Kamnik. Planinca, ki si je zlomil nogo, so varno prenesli v dolino.