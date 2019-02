Slovenija: turni smučarji ignorirajo opozorila pred plazovi

Na tem območju že devet smrtnih žrtev

"Kljub četrti stopnji nevarnosti turni smučarji in ostali mirno zahajajo na zelo nevarna območja, ki so že terjala žrtve – do danes je bilo na območju Zelenice devet žrtev snežnih plazov," je povedal predstavnik SVSPGregor Bahun in dodal: "Vemo, da plaz nima voznega reda in da nikjer ne piše, da se ne more sprožiti sekundarni plaz. Dodatno nevarnost med hojo v takih razmerah pa predstavlja megla, ker ne vidimo, kakšne so razmere nad nami."