Turnirja WTA na Kongresnem trgu ne bo, organizator ni dobil soglasja

Kaj in kje se je torej zapletlo? Teniško zvezo je zavrnil Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS). Ta bi namreč moral odobriti začasno gradnjo, saj je Kongresni trg spomenik državnega pomena. Na ZVKDS so za časnik pojasnili, da je z odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena razglašen poseben varstveni režim. V 56. členu odloka je določeno, da na Kongresnem trgu velja prepoved postavljanja ali gradnje trajnih ali začasnih objektov v območju spomenika, vključno z nadzemno infrastrukturo in nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito funkcioniranje, ohranjanje in prezentacijo spomenika in skladni s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega zavoda.