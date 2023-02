Turška mostova, ki ju je projektiral Slovenec, po potresu ostala nepoškodovana

Iz Turčije vse redkeje poročajo o zgodbah s srečnim koncem. Kljub naporom reševalcev iz ure v uro usiha upanje za tisoče pogrešanih, ki so ostali ujeti med ruševinami. Gre za srhljive prizore, ki pa so, po svoje pričakovani, ugotavlja priznani inženir Marjan Pipenbaher, ki se je s svojimi konstrukcijami proslavil tudi v Turčiji.

"Jaz sem tudi svojim turškim kolegom izrekel iskreno, res iskreno sožalje. Ko ti vidiš, pazite, to so take tragedije. Cele družine najdejo, oče, mati objeta s svojimi otroci. To so krute, krute, krute stvari," je pretresen tudi Pipenbaher.

A če si natančno ogledamo karto potresne ogroženosti, nad dogajanjem, ki smo mu bili priča, ne moremo biti presenečeni. "Vidi se tektonske razpoke. Potres se je zgodil na področju, ki ga dobro poznam, ta stanovanjska gradnja ali pa zasebna gradnja, je v bistvu na nek način dosti nekvalitetna. In seveda, ko pride tak potres, bi tudi Ljubljano zradiral," opozarja priznani inženir.

Po zadnjih podatkih je v Turčiji brez doma ostalo več kot milijon ljudi. Silovito tresenje je do tal porušilo ali močno poškodovalo več kot 50 tisoč stavb. "In kaj se je zgodilo? Nosilnost stebrov pri potresu je bila presežena in seveda se ti stebri porušijo in začne padati etaža na etažo. Etaža na etažo," pojasnjuje Pipenbaher, ki dodaja, da so se objekti gradili pred 30, 40 let, v drugem okolju, z nekimi popolnoma drugimi predpisi.

Pipenbaher projektiral dva velika avtocestna mostova v Turčiji

Danes so predpisi veliko strožji. Tudi sam je v Turčiji projektiral dva velika avtocestna mostova čez reko Evfrat in pri tem veliko pozornosti namenil prav potresni varnosti. "Ta mosta sta dosti blizu tega potresnega območja in sta ostala med potresom nepoškodovana. Med potresom so bili pomiki en meter, dva metra, da dobite občutek," moč potresov opiše Pipenbaher.