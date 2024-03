Del sindikata turških delavcev na drugem tiru začel stavko

11. marca so v sporočilu za javnost, v katerem so napovedali stavko za 19. marec, zapisali, da so sredi februarja preklicali odločitev o stavki v dobri veri, a so ugotovili, da je glavni izvajalec projekta zlorabil njihovo dobro voljo.

Delavcem namreč še vedno niso izplačane nadure, ki so jih opravili med delom v predorih na drugem tiru. Večina delavcev je namreč v predorih delala tudi po več kot 12 ur. "Večina delavcev se ni mogla natančno spomniti svojih delovnih ur za nazaj, zato so sestavili časovne liste – točkovnice, sestavljene iz vsaj 12 ur. Zato je v evidencah, ki jih vodijo uradniki podjetja, povsem običajno, da nadurno delo presega 240 ur," so pojasnili pred dobrim tednom dni.

Türkcan – podizvajalec državnega projekta Drugi tir – gre v stečaj, glavni izvajalec Yapi Merkezi pa ne upošteva viktimizacije delavcev, poudarjajo. Zahtevajo, da glavni izvajalec ali delodajalec 2TDK nemudoma izplačata pravice devetih delavcev, ki jih je podizvajalec oškodoval, v nasprotnem primeru bodo stavkali, vse dokler ne bodo izplačane vse njihove pravice.

2TDK: Stavko obžalujemo

Za odziv na stavko smo prosili tudi Družbo 2TDK, kjer so zapisali: "V Družbi 2TDK obžalujemo, da se je del Sindikata turških delavcev odločil za stavko. Predstavniki izvajalca Yapi Merkezi, ki so se z delavci pogajali, so družbo 2TDK obvestili, da je napovedana stavka po njihovem mnenju nezakonita. Tudi Sindikat gradbenih delavcev Slovenije in Delavska svetovalnica izpostavljata vprašanje zakonitosti te stavke ter opozarjata na posledice, ki jih bo ta imela na stavkovni sporazum, sklenjen sredi februarja. Upamo, da zaradi stavke ne bo prišlo do tega, da bi težko doseženi dogovor večine delavcev izvajalca Yapi Merkezi propadel," so zapisali v družbi in dodali, da pričakujejo, da bodo dela na gradbišču potekala varno in nemoteno.