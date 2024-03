Turški delavci na drugem tiru znova napovedali stavko

OGLAS

"15. februarja 2024 smo preklicali odločitev o stavki v dobri veri. Menili smo, da je primerno, da se osredotočimo na izboljšave v skladu z doseženim dogovorom," je v sporočilu za javnost zapisal sindikat turških delavcev na drugem tiru. A je glavni izvajalec projekta, pravijo, zlorabil njihovo dobro voljo. "Dobro veste, da delavci v predorih nikoli niso delali manj kot 12 ur in se večina delavcev ni mogla natančno spomniti svojih delovnih ur za nazaj, zato so sestavili časovne liste – točkovnice, sestavljene iz vsaj 12 ur. Zato je v evidencah, ki jih vodijo uradniki podjetja, povsem običajno, da nadurno delo presega 240 ur. Glavno je, da delavca ne žrtvujete in da mu čimprej pošteno predstavite njegove zakonske pravice," pojasnjujejo. V dobri veri in v znak poštenosti bi moralo podjetje dodati in popraviti manjkajoče ure nadur v točkovnicah, ki se jih delavec ne more spomniti. V tem okviru je treba nadure nad 174 urami od dneva začetka dela obračunati in izplačati takoj. Türkcan – podizvajalec državnega projekta Drugi tir gre v stečaj, glavni izvajalec Yapi Merkezi pa ne upošteva viktimizacije delavcev, poudarjajo. Zahtevajo, da glavni izvajalec ali delodajalec 2TDK nemudoma izplačata pravice devetih delavcev, ki jih je podizvajalec oškodoval. V nasprotnem primeru bodo 19. marca stavkali s sklepom, stavka pa bo trajala vse, dokler ne bodo izplačane vse njihove pravice.

Gradbena dela na projektu Drugi tir FOTO: 2TKD icon-expand

Spomnimo V začetku februarja so delavci štirih turških izvajalcev, ki sodelujejo pri projektu gradnje drugega železniškega tira Divača–Koper, napovedali stavko. Na njej bi med drugim zahtevali dvig osnovnih plač vseh delavcev za 30 odstotkov, plačilo opravljenih nadur in ureditev varnosti ter zdravja pri delu. A stavko so dan pred njeno izvedbo preklicali, ker so z vodstvom uspeli skleniti več dogovorov.

Med drugim so govorili o dvigu plač za med 15 in 18 odstotkov, prvotno so sicer zahtevali dvig osnovnih plač vseh delavcev za 30 odstotkov, izplačilo dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče in izplačilo enkratne stimulacije v višini 150 evrov neto. Izplačali naj bi ga marca. Prav tako sta se strani dogovorili za pripravo in sprejetje pravilnika o nagrajevanju delavcev v okviru socialnega dialoga.

Društvo Delavska svetovalnica je v minulih mesecih večkrat opozorilo na kršitve pravic delavcev turških izvajalcev del pri projektu drugi tir. Zaradi kršitev delovne zakonodaje je jeseni napovedalo vložitev kazenskih ovadb zoper Yapi Merkezi in njegovega podizvajalca Türkcan. Yapi Merkezi je konec prejšnjega leta prekinil pogodbo s Türkcanom.

Kot so pojasnili na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), so se skozi konstruktivni dialog poleg dviga plač glede poplačila vseh opravljenih nadur dogovorili o uvedbi skupnega nadzora, v okviru katerega bodo podpisniki sporazuma pregledali pravilnosti izračuna vseh preteklih izplačil. Nadzor bodo uvedli v roku treh mesecev, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa bodo te nemudoma odpravili. Dodatek za prevoz na oddaljeno gradbišče za pretekla leta bo izplačan aprila, v nadaljevanju pa ga bodo izplačevali sproti. Delavci so sicer zahtevali tudi ureditev varnosti in zdravja pri delu ter ureditev pogojev bivanja delavcev. Kot so pojasnili na ZSSS, so se dogovorili, da bodo to urejali v okviru rednega odprtega dialoga med predstavniki delodajalca in predstavniki sindikatov.